У кількох районах столиці впали ракетні уламки, виникла пожежа (оновлено)

Сталося загоряння в гаражному кооперативі внаслідок падіння уламків у Дарницькому районі

Вранці 18 травня у столиці прогриміла серія вибухів під час повітряної тривоги, працює ППО. Уламки ракет упали у трьох районах столиці. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За попередньою інформацією, зафіксовано падіння уламків у Дарницькому та Деснянському районах столиці. Дані по потерпілих та руйнуваннях наразі уточнюються. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.

скриншот: Telegram / КМВА

За словами мера Києва Віталія Кличка, сталося загоряння в гаражному кооперативі внаслідок падіння уламків у Дарницькому районі. У цьому ж районі падіння уламків іще в кількох місцях. Попередньо – вибух також у Деснянському районі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

скриншот: Telegram / Віталій Кличко

Оновлено о 5:51

Кличко додав, що постраждалих на місцях падіння уламків у Дарницькому та Дніпровському районах наразі немає.

скриншот: Telegram / Віталій Кличко

Нагадаємо, після 4:59 у столиці прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. У столиці працюють сили протиповітряної оборони. Кличко уточнив, що кілька вибухів пролунали в Дарницькому та Дніпровському районах столиці.