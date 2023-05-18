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У кількох районах столиці впали ракетні уламки, виникла пожежа (оновлено)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У кількох районах столиці впали ракетні уламки, виникла пожежа (оновлено)
Дані по потерпілих та руйнуваннях наразі уточнюються
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Сталося загоряння в гаражному кооперативі внаслідок падіння уламків у Дарницькому районі

Вранці 18 травня у столиці прогриміла серія вибухів під час повітряної тривоги, працює ППО. Уламки ракет упали у трьох районах столиці. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

За попередньою інформацією, зафіксовано падіння уламків у Дарницькому та Деснянському районах столиці. Дані по потерпілих та руйнуваннях наразі уточнюються. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.

У кількох районах столиці впали ракетні уламки, виникла пожежа (оновлено) фото 1
скриншот: Telegram / КМВА

За словами мера Києва Віталія Кличка, сталося загоряння в гаражному кооперативі внаслідок падіння уламків у Дарницькому районі. У цьому ж районі падіння уламків іще в кількох місцях. Попередньо – вибух також у Деснянському районі. 

У кількох районах столиці впали ракетні уламки, виникла пожежа (оновлено) фото 2
скриншот: Telegram / Віталій Кличко

Оновлено о 5:51

Кличко додав, що постраждалих на місцях падіння уламків у Дарницькому та Дніпровському районах наразі немає. 

У кількох районах столиці впали ракетні уламки, виникла пожежа (оновлено) фото 3
скриншот: Telegram / Віталій Кличко

Нагадаємо, після 4:59 у столиці прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. У столиці працюють сили протиповітряної оборони. Кличко уточнив, що кілька вибухів пролунали в Дарницькому та Дніпровському районах столиці. 

Теги: вибух уламки ракет Київ

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