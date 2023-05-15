Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч

Цього дня було побито рекорд в історії Туреччини – за попередньою інформацією ЗМІ, явка виборців становила 93,6%

У Туреччині 14 травня о 17:00 завершилося голосування на виборах президента та депутатів парламенту. Президент Володимир Зеленський увечері 14 травня прибув літаком до столиці Франції Парижа. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 8 травня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Вибори в Туреччині

У Туреччині 14 травня о 17:00 завершилося голосування на виборах президента та депутатів парламенту. Усі виборчі дільниці у країні закрилися. На виборчих дільницях у країні розпочався підрахунок бюлетенів.

Нагадаємо, що претендентів на пост глави держави троє, але головні перегони між нинішнім президентом країни Реджепоп Таїпом Ердоганом та лідером Республіканської народної партії Кемалем Киличдароглу, який навколо себе об'єднав опозицію.

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Станом на 23.00. Відкрито 93% вибочих скриньок. Реджеп Тайїп Ердоган отримує на цю мить 49,9% голосів виборців, Кемаль Киличдароглу – 44,3%, Сінан Оган – 5,3%. За партію Народний альянс віддали голоси 50,5% виборців, за опозиційний Національний альянс проголосували 34,6%.

Візит Зеленського до Парижа

Пріоритетну увагу під час зустрічі було приділено питанням надання Францією військової допомоги Україні.

Також було обговорено практичну взаємодію з Французькою Республікою для посилення потенціалу сил оборони України, необхідного для ефективного контрнаступу й звільнення окупованих територій.

Зеленський подякував Макрону за його лідерство й висловив сподівання, що Франція підтримає принципове спільне рішення союзників щодо формування «коаліції винищувачів», на яке вже тривалий час очікує Україна.

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Крім того, президенти обговорили питання взаємодії для ефективної реалізації української формули миру. Глава Української держави висловив сподівання на залучення до Глобального саміту миру, який має відбутися цього року, якомога більшої кількості країн світу, зокрема держав Глобального Півдня. Він подякував Еммануелю Макрону за його дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення Росією війни проти України та досягнення справедливого миру на основі української формули миру.

Під час зустрічі було також окремо обговорено питання підтримки Францією європейської та євроатлантичної інтеграції України. Зеленський подякував французькому лідеру за послідовну підтримку України на шляху до членства в ЄС і висловив сподівання на ухвалення рішення про початок у 2023 році переговорів про вступ України до Євросоюзу.

У Краматорську та Херсоні пролунали вибухи

Опісля опівночі 15 травня 2023 року в Україні у низці областей була оголошена повітряна тривога.

Незабаром після її оголошення у Херсоні та Краматорську, що на Донбасі, пролунали потужні вибухи.

Про це повідомили очевидці у соціальних мережах.

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Також пізніше стало відомо, що вибухи пролунали і в Костянтинівці, що на Донеччині.

Президент Франції розповів про нову допомогу для ЗСУ

Найближчими тижнями Франція проведе підготовку й оснастить кілька батальйонів десятками броньованих машин і легких танків, включно з AMX-10RC. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським, з посиланням на BFMTV.

Він зазначив, що окрім оснащення, Франція навчить українських військових користуванню цією технікою. Також Макрон уточнив, що мова йде в тому числі і про AMX-10RC.

Легендарний боєць із позивним «Хижак» дістав серйозне поранення на фронті

Український військовий Руслан Зубарєв, якого особисто нагородив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний отримав серйозне поранення.

Воїн 92-ї бригади Руслан Зубарєв став відомим «після лютого відео з ближнім боєм з російськими спецпризначенцями».

Окупанти обстріляли Приморськ

У неділю, 14 травня, російські окупанти обстріляли місто Приморськ Запорізької області. Унаслідок чого в лікарні помер 24-річний хлопець. Про це заявив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко. Повідомляється також, що під час обстрілу поранення отримала семирічна дівчинка.

Пізніше він повідомив, що в результаті ворожих обстрілів постраждало 6 місцевих жителів, серед них маленька дитина.

Окупанти знищили склад з гуманітарною допомогою на Тернопільщині

Унаслідок ракетного удару, якого російські агресори 13 травня завдали по Тернополю, повністю зруйновано склад благодійного фонду «Світло Реформації» з гуманітарною допомогою. Про це у facebook повідомив керівник благодійного фонду «Світло Реформації» Іван Гонтар.

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За його словами, склад служив хабом для міжцерковної діяльності цілого регіону.

Гонтар зазначив, що Бог дивом зберіг двох водіїв, які ночували біля складу лише за декілька метрів від місця прильоту ракети.