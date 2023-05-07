Україну відвідав генеральний інспектор Бундесверу: що йому показував Залужний

Головнокомандувач ЗСУ розповів колезі про підготовку Сил безпеки і оборони до майбутніх дій задля визволення нашої території

В Україні з офіційним візитом побував генеральний інспектор Бундесверу генерал Карстен Броєр. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

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«Провели конструктивну розмову. Описав ситуацію, що склалася на фронті та розповів про підготовку Сил безпеки і оборони до майбутніх дій задля визволення нашої території.

Подякував за вже надану Німеччиною військову допомогу: зенітні ракетні комплекси IRIS-T, зенітні самохідні артилерійські установки Gepard, танки Leopard та інше озброєння. Висловив сподівання, що у майбутньому усі наші партнери ухвалять вірне рішення і Україна отримає літаки F-16», – написав Залужний.

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Крім того, головнокомандувач ЗСУ повідомив, що з генералом Броєром акцентували на важливості продовжувати підтримувати Україну і надалі, домовилися бути на зв’язку та робити все можливе для посилення нашої обороноздатності.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Також головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав роботу артилерійської розвідки, яка протистоїть ворогу вздовж лінії фронту.

До слова, Залужний також показав, як польські гаубиці «Краб» працюють на фронті.