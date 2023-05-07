Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україну відвідав генеральний інспектор Бундесверу: що йому показував Залужний

Надія Карбунар
glavcom.ua
Україну відвідав генеральний інспектор Бундесверу: що йому показував Залужний
Генеральний інспектор Бундесверу генерал Карстен Броєр відвідав Україну
фото з відкритих джерел

Головнокомандувач ЗСУ розповів колезі про підготовку Сил безпеки і оборони до майбутніх дій задля визволення нашої території

В Україні з офіційним візитом побував генеральний інспектор Бундесверу генерал Карстен Броєр. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

«Провели конструктивну розмову. Описав ситуацію, що склалася на фронті та розповів про підготовку Сил безпеки і оборони до майбутніх дій задля визволення нашої території.

Подякував за вже надану Німеччиною військову допомогу: зенітні ракетні комплекси IRIS-T, зенітні самохідні артилерійські установки Gepard, танки Leopard та інше озброєння. Висловив сподівання, що у майбутньому усі наші партнери ухвалять вірне рішення і Україна отримає літаки F-16», – написав Залужний.

Україну відвідав генеральний інспектор Бундесверу: що йому показував Залужний фото 1

Крім того, головнокомандувач ЗСУ повідомив, що з генералом Броєром акцентували на важливості продовжувати підтримувати Україну і надалі, домовилися бути на зв’язку та робити все можливе для посилення нашої обороноздатності.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Також головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав роботу артилерійської розвідки, яка протистоїть ворогу вздовж лінії фронту. 

До слова, Залужний також показав, як польські гаубиці «Краб» працюють на фронті.

Читайте також: Залужний, Байден та пес Патрон: художник дивує гіперреалістичними портретами
Теги: танки Валерій Залужний інспектор озброєння Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Залужний провів телефонну розмову з генералом США Міллі
Залужний поінформував Міллі про готовність армії до визволення українських територій
Вчора, 16:31
Хмельницький художник Олександр Канюка приголомшив майстерністю портретів
Залужний, Байден та пес Патрон: художник дивує гіперреалістичними портретами
4 травня, 13:48
, Валерій Залужний завітав у Ратушу
Залужний відвідав Львів
30 квiтня, 18:09

Події в Україні

Україну відвідав генеральний інспектор Бундесверу: що йому показував Залужний
Україну відвідав генеральний інспектор Бундесверу: що йому показував Залужний
Двічі був у полоні: неймовірна історія звільненого захисника «Азовсталі»
Двічі був у полоні: неймовірна історія звільненого захисника «Азовсталі»
У бою загинув керівник харківського дитячого театру Дмитро Кравець
У бою загинув керівник харківського дитячого театру Дмитро Кравець
Росіяни знищили літак на Харківщині: Міноборони покепкувало з «героїзму» окупантів
Росіяни знищили літак на Харківщині: Міноборони покепкувало з «героїзму» окупантів
На «Азовсталі» прогриміли вибухи: Андрющенко назвав причину
На «Азовсталі» прогриміли вибухи: Андрющенко назвав причину
Бахмут: Сирський повідомив про ухвалу оперативного рішення
Бахмут: Сирський повідомив про ухвалу оперативного рішення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
Із полону повернулася молода пара, яка побралася на «Азовсталі»: щемливе відео
8581
Тривожна ніч у Києві. Влада повідомила про збиту ворожу ціль
6445
7 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5895
Ракетна атака на Україну та вибухи в Криму: головне за ніч
5218
Буданов розповів про смертельну хворобу Путіна
4623
У Києві та більшості областей оголошувалася повітряна тривога: РФ підняла бомбардувальники

Новини

Війна Росії проти України змусила трансатлантичний альянс працювати разом – Боррель
Сьогодні, 17:02
У NASA пояснили, навіщо планують запустити чотири малі супутники
Сьогодні, 16:52
Компанія Twitter визнала недолік однієї зі своїх популярних функцій
Сьогодні, 16:20
Туреччина відмовилася передати Україні системи С-400
Сьогодні, 16:06
Знищили 22 безпілотники: РФ продовжує інформувати про «дивовижні перемоги» окупантів
Сьогодні, 15:57
Сварка Пригожина та Міноборони РФ: Банкова пояснила маневри росіян
Сьогодні, 15:38

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту