Росія звинуватила українську ППО в ударі по вокзалу Дніпра: ЦПД викрив фейк

Рятувальники ДСНС працюють на місці російського удару по залізничному вокзалу Дніпра

Російські пропагандисти спочатку повідомляли про влучання безпілотника в залізничну платформу, а згодом почали поширювати версії про нібито українську провокацію

Російські пропагандистські ресурси поширюють неправдиві повідомлення про причини удару по залізничному вокзалу Дніпра, внаслідок якого, за даними Центру протидії дезінформації, загинули 14 людей. Окупанти намагаються перекласти відповідальність за атаку на українську протиповітряну оборону. Про це повідомляє «Главком» з послианням на Центр протидії дезінформації.

Російські пропагандисти поширюють суперечливі версії удару по вокзалу Дніпра, намагаючись перекласти відповідальність на Україну фото: ЦПД

За даними ЦПД, російські інформаційні ресурси стверджують, що вокзал нібито постраждав через збиття безпілотника українськими військовими. Паралельно пропагандисти поширюють версію про навмисну провокацію з боку України.

При цьому спочатку російські джерела самі повідомляли про влучання дрона безпосередньо в одну із залізничних платформ, де перебували пасажири.

Згодом характер повідомлень змінився. Замість інформації про удар безпілотника пропагандисти почали звинувачувати українську ППО та просувати конспірологічні припущення про причетність української влади.

У Центрі протидії дезінформації вважають таку зміну риторики ознакою скоординованої інформаційної кампанії, спрямованої на приховування відповідальності Росії за загибель цивільних.

Нагадаємо, 29 жовтня російські війська атакували залізничний вокзал у Дніпрі. За інформацією Повітряних сил ЗСУ, окупанти спрямували на Дніпропетровщину чотири реактивні безпілотники. Українські захисники збили три з них, однак четвертий влучив у перон.

Згодом «Укрзалізниця» розповіла про обставини трагедії. За даними перевізника, перед атакою пасажирів попереджали про наближення безпілотника та закликали пройти до укриттів. Унаслідок удару загинули 14 людей, ще 14 отримали поранення.