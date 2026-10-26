Росія атакувала Павлоград дроном: загинула людина, серед семи постраждалих – діти

Унаслідок російської атаки на Павлоград пошкоджені житлові будинки, автомобілі та магазин

Двоє 10-річних дівчаток дістали поранення внаслідок російського удару по місту

Російські війська атакували безпілотником Павлоград Дніпропетровської області. Унаслідок удару одна людина загинула, ще семеро постраждали, серед них – двоє дітей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

За інформацією Дніпропетровської обласної військової адміністрації, серед поранених – двоє 10-річних дівчаток. У повідомленні ОВА йшлося щонайменше про трьох постраждалих, усіх госпіталізували.

Рятувальник ліквідовує наслідки пожежі автомобіля після російського удару по Павлограду Фото: ДСНС

Через атаку загорівся легковий автомобіль. Також пошкоджені кілька багатоквартирних житлових будинків, магазин та інші автівки.

На місці удару працювали рятувальники. Надзвичайники ліквідували пожежу.

Інформація про обставини атаки та остаточну кількість постраждалих уточнюється.

Рятувальники та місцеві жителі на місці російської атаки в Павлограді Фото: ДСНС

Нагадаємо, 14 жовтня «Главком» повідомляв про російський удар по Павлограду, внаслідок якого загинула людина, а четверо постраждали. Серед поранених також була дитина.

Раніше «Главком» писав про масовану атаку на Павлоград 10 вересня. Тоді російські дрони вдарили по середмістю, спричинивши загибель людей і десятки поранень.

Також «Главком» розповідав про загибель двох працівників ДТЕК унаслідок вересневого удару по Павлограду. Ще четверо співробітників підприємства дістали поранення.