Удар по Луцьку, затримання росіянина за вбивство військових та зустріч Зеленського з королем. Головне за день 14 жовтня

Дайджест новин, які сталися вдень 14 жовтня 2026 року

Російський реактивний безпілотник атакував Луцьк, унаслідок чого загинули шестеро людей, ще 13 постраждали, серед них дитина. Правоохоронці затримали 36-річного громадянина Росії, якого підозрюють у вбивстві п’ятьох військовослужбовців 72-ї бригади ЗСУ на Харківщині, а президент Володимир Зеленський у Великій Британії зустрівся з королем Чарльзом III. «Главком» зібрав головні події дня 14 жовтня.

Росія атакувала Луцьк: шестеро загиблих

фото: ДСНС

Російський реактивний безпілотник атакував цивільну інфраструктуру Луцька. Зокрема, значних руйнувань зазнала гуртівня європейських товарів «ЄвроГурт». Після удару на місці виникла пожежа, до ліквідації наслідків залучили екстрені служби.

Після завершення пошуково-рятувальних робіт стало відомо про шістьох загиблих. Ще 13 людей постраждали, серед них одна дитина. Одна людина перебуває у критичному стані.

Правоохоронці затримали росіянина, підозрюваного у вбивстві п’ятьох військових

фото: СБУ

Правоохоронці встановили особу та затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві п’ятьох військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ в селі Момотове Харківської області.

За даними СБУ, ним виявився 36-річний громадянин Росії, уродженець Санкт-Петербурга. Він служив у 2-му батальйоні 1009-го мотострілецького полку російської армії.

Підозрюваного затримали протягом 24 годин після вбивства. До операції залучили співробітників СБУ, Національної поліції та військовослужбовців Національної гвардії.

Чоловіка також перевіряють на причетність до вбивства місцевого жителя. За інформацією СБУ, раніше він уже був засуджений на території Росії за вчинення злочину.

Зеленський зустрівся з королем Чарльзом III

фото: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський 14 жовтня повідомив про аудієнцію у короля Великої Британії Чарльза III.

Глава держави подякував монарху за підтримку України та допомогу з боку Сполученого Королівства.

Зеленський також має провести зустріч із прем'єр-міністром Великої Британії. Українського президента на Даунінг-стріт планують зустріти почесною вартою.

Суд дослідив докази у справі про вбивство Парубія

фото: Суспільне

Франківський районний суд Львова продовжив розгляд справи про вбивство народного депутата та колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія.

Під час засідання суд дослідив відеозапис виявлення сховку зі зброєю та результати низки експертиз.

Обвинувачений Михайло Сцельніков заявив, що знайдений у сховку пістолет належить йому. Також у суді представили результати балістичної, судово-медичної та інших експертиз.

У Німеччині закінчився суд над українцем у справі про підрив «Північних потоків»

фото: Reuters

У Гамбурзі розпочався судовий процес у справі про підрив газопроводів «Північний потік» і «Північний потік – 2». Перед судом постав громадянин України Сергій Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до диверсії на газопроводах.

Початок процесу супроводжується акціями протесту біля будівлі суду. Там зібралися прихильники лівопопулістської партії BSW та українські активісти. Учасники двох мітингів представляють різні позиції щодо справи.

Українця обвинувачують у причетності до операції з підриву газопроводів, які проходять дном Балтійського моря та призначалися для транспортування російського газу до Німеччини. Водночас висунуті обвинувачення мають бути розглянуті в суді, а провину підсудного ще належить довести. Перше засідання у Гамбурзі завершилося достроково.

Захист заперечив кваліфікацію інкримінованих дій як воєнного злочину та заявив, що обвинувачення не надало достатніх доказів провідної ролі Кузнєцова в організації вибухів.

SpaceX запровадила обмеження для Starshield в Україні

фото: Ukraine Military Center

У ніч на 14 жовтня компанія SpaceX в односторонньому порядку запровадила обмеження для військової системи супутникового зв’язку Starshield, яку використовують українські Сили оборони.

За інформацією джерел у Міністерстві оборони, швидкість руху для терміналів обмежили на рівні 160 км/год. Після перевищення цього показника обладнання може втрачати зв’язок. Водночас фактичний поріг відключення відрізняється залежно від типу техніки та підрозділу.

Українських військових про зміни заздалегідь не попередили. Нові обмеження можуть ускладнювати роботу дронів-перехоплювачів, безпілотників середньої дальності, а також впливати на фронтову логістику, розвідку та ретрансляцію зв’язку.

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