Філатов розкритикував владу після удару по Дніпру

Мер Дніпра звинуватив посадовців у приховуванні очевидних фактів, перекладанні відповідальності та надмірному піарі під час війни

Міський голова Дніпра Борис Філатов виступив із різкою критикою комунікації державних органів після російського удару по залізничному вокзалу міста. Він заявив, що чиновники намагаються уникнути відповідальності та витрачають надто багато ресурсів на власний піар. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Філатова у Facebook.

За словами мера, після атаки офіційні повідомлення містили формулювання про «об'єкт транспортної інфраструктури», хоча містяни розуміли, що йдеться про вокзал.

«Спочатку «таємничий об'єкт транспортної інфраструктури», який бачить весь Дніпро. Усе місто розуміє, що це – вокзал!» – написав Філатов.

Він також прокоментував повідомлення «Укрзалізниці» про перебування людей на платформі попри оголошену підвищену небезпеку.

Мер стверджує, що удар припав між десятою та одинадцятою коліями, поблизу п'ятої платформи, звідки пасажири не могли швидко дістатися підземного переходу.

При цьому Філатов наголосив, що не звинувачує в трагедії ані залізничників, ані місцеву чи державну владу.

«Немає в цьому провини ані «Укрзалізниці», ані міста, ані держави. Винна в цьому лише Росія», – зазначив він.

Філатов розкритикував піар посадовців

Окрему частину допису міський голова присвятив роботі чиновників у соціальних мережах.

Він обурився тим, що деякі високопосадовці протягом дня записують по кілька відеозвернень, тоді як, на його думку, мали б зосередитися на практичній роботі.

«Агов, держслужбовці! Годі мати людей за дурнів!» – заявив Філатов.

Мер також розкритикував витрати бюджетних коштів на інформаційний супровід посадовців та закликав міністрів особисто відвідувати прифронтові території, перш ніж давати нові доручення місцевій владі.

Мер Дніпра заявив про перекладання відповідальності

За словами Філатова, під час війни державні та місцеві органи влади нерідко перекладають відповідальність один на одного.

Він навів приклади, коли державні установи спрямовують претензії до місцевого самоврядування, місцева влада – до військових адміністрацій, а ті – до профільних відомств.

«Закінчуйте свій піар непричетності», – закликав міський голова.

Філатов також висловив невдоволення тим, як окремі медіа висвітлюють роботу лікарів після атаки. На його думку, увага до публічного образу окремих посадовців відволікає від роботи медичних працівників, які рятують постраждалих.

Наприкінці звернення мер закликав чиновників говорити з українцями відверто, навіть якщо така комунікація буде різкою.

«Досить вже брехати, хитрувати та маніпулювати. Краще вже бути грубим, жорстким і навіть вживати матюки, щоб потім на тебе писали скарги всім підряд. Але говорити треба відверто», – підсумував Філатов.

Нагадаємо, 29 жовтня російські війська атакували залізничний вокзал Дніпра. За повідомленнями Повітряних сил, окупанти застосували чотири реактивні безпілотники. Три з них вдалося збити, однак четвертий влучив у перон.

Після трагедії президент України Володимир Зеленський звернувся до міжнародних партнерів із закликом посилити санкційний тиск на Росію.