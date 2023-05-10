Росіяни активізували рух авіації в бік Запоріжжя

Інтенсивність руху російської техніки через окуповане місто постійно зростає

В небі над тимчасово окупованим Маріуполем сьогодні, 10 травня помітили активність авіації ворога. Цього разу в бік Запоріжжя. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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«Знову пішла авіація над Маріуполем в бік Запоріжжя. Не нехтуйте тривог», – написав Андрющенко.

Останнім часом авіація окупаційної армії часто кружляє над Маріуполем. Зокрема, серед напрямків фіксуються різні окуповані населені пункти Запорізької області.

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При цьому, інтенсивність руху російської техніки через окуповане місто постійно зростає.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни знищили понад 1100 будинків, планують знести ще 700. У міськраді Маріуполя зазначають, що знесення будинків – це один із способів окупантів приховати свої злочини.

До слова, розвідка повідомила, як окупанти готуються до оборони Маріуполя.