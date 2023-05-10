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Росіяни активізували рух авіації в бік Запоріжжя

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни активізували рух авіації в бік Запоріжжя
фото: Петро Андрющенко/Телеграм

Інтенсивність руху російської техніки через окуповане місто постійно зростає

В небі над тимчасово окупованим Маріуполем сьогодні, 10 травня помітили активність авіації ворога. Цього разу в бік Запоріжжя. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Знову пішла авіація над Маріуполем в бік Запоріжжя. Не нехтуйте тривог», – написав Андрющенко.

Останнім часом авіація окупаційної армії часто кружляє над Маріуполем. Зокрема, серед напрямків фіксуються різні окуповані населені пункти Запорізької області.

При цьому, інтенсивність руху російської техніки через окуповане місто постійно зростає.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни знищили понад 1100 будинків, планують знести ще 700. У міськраді Маріуполя зазначають, що знесення будинків – це один із способів окупантів приховати свої злочини.

До слова, розвідка повідомила, як окупанти готуються до оборони Маріуполя.

Теги: літак Маріуполь росіяни авіація окупанти Запоріжжя

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