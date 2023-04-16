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За газ, за воду, за війну: росіяни отримали нові оригінальні платіжки за ЖКГ (фото)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
За газ, за воду, за війну: росіяни отримали нові оригінальні платіжки за ЖКГ (фото)

На  російських квитанціях для сплати ЖКГ є QR-коди із закликами допомогти російським військовим 

В Архангельську на квитанціях для оплати послуг ЖКГ стали з'являтися QR-коди, які дозволяють пожертвувати на користь  окупантів які воюють в Україні. Про це повідомляє канал Sota.

QR-коди на квитанціях розміщені на зовнішній та внутрішній стороні. У середині коду знаходиться літера Z, яка стала одним із головних символів росіян, а поруч із нею надруковано заклик допомогти бійцям, які беруть участь у так званій «спецоперації», а також їхнім родинам.

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Раніше депутат Держдуми від «Справедливої Росії» Олег Нілов запропонував на 2-3% збільшити податок на доходи фізичних осіб для військовозобов'язаних чоловіків, щоб ті перераховували по 1-2 тис. рублів на війну щомісяця.

«Це не обтяження, це не кара, це варіант загальної підтримки всіх наших героїв, яким випало першими піти в окопи», – пояснив депутат.

Нагадаємо, у великодню ніч вороги здійснили потужний ракетний обстріл Снігурівки Миколаївської області. У результаті атаки загинули 17-річний хлопець та 18-річна дівчина. Відомо, що за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Теги: війна росіяни депутат

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