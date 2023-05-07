Обстріл Миколаївщини: Кім повідомив деталі

Зафіксовано влучання на відкритій території

Російські окупанти обстріляли Миколаївський район п’ятьма ракетами Х-22 з авіації, пошкоджена будівля промислового підприємства. Про це повідомив очільник ОВА Віталій Кім

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«За попередньою інформацією від ОК «Південь», п’ятьма ракетами Х-22, випущеними з літаків стратегічної авіації Ту-22М3, ворог атакував Ольшанську та Костянтинівську громади. Пошкоджено будівлю промислового підприємства, також зафіксовано влучання на відкритій території», – написав Кім.

Очільник ОВА додав, що за межами підприємства спалахнула суха трава. Постраждалих немає. «За межами підприємства спалахнула суха трава, пожежу ліквідовано о 01:20 підрозділом ГУ ДСНС України в Миколаївській області. Інші пошкодження уточнюються. Постраждалих немає», – зазначив Кім.

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Нагадаємо, раніше речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що одна із ракет, які росіяни запустили по Миколаївщині у ніч проти 7 травня, влучила на територію підприємства.