Ворог облаштовує фортифікаційні споруди на окупованих територіях. «Південь» відреагував

У росіян є декілька ліній оборони, про які відомо українській стороні. Однак ця інформація не розголошується

Російські загарбники продовжують активно будувати оборонні споруди, однак це їм не допоможе. Про це заявила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк в ефірі «Радіо Донбас.Реалії».

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«Це засіювання полів мінно-вибуховим способом, тобто мінування полів. І тими самими нещасними «зубами дракона», в які вони вірять так свято, і які нікого не зупинять, в нашому випадку. Це наривання окопів, в чому вони вже стали рекордсменами, зважаючи на 70-км окоп. Хоча їм це не допоможе, але нехай до землі звикають», – сказала Гуменюк.

Зазначається, що в росіян є декілька ліній оборони, про які відомо українській стороні. Однак ця інформація не розголошується.

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«Скільки їх наготував ворог, має знати тільки військове командування для того, щоб адекватно реагувати на це. Якщо ми оголосимо, про скільки ліній оборони ворога знаємо, то він може змінити тактику. Нам це не на руку. Ми чекаємо того, щоб все, що вони набудували, їм і нагодилося», – додала речниця.

Раніше повідомлялося, що загарбники готуються до звільнення Криму Збройними силами України. Вони спорудили розгалужену мережу окопів та оборонних спроруд, яка нині простягається через прикордонні села Криму. Тим часом на російських сайтах з працевлаштування в Криму за останні кілька місяців з’явилися оголошення про залучення робітників для будівництва фортифікаційних споруд. Аналітики кажуть, що нестача робочої сили може бути вагомою причиною того, чому ці траншеї ще не повністю ефективні.

До слова, американський генерал змоделював сценарій української контратаки.