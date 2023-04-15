Росіяни атакували дронами автомобілі херсонської поліції: є поранені

Повідомляють про трьох поранених працівників поліції

Російські військові атакували поліцейські автомобілі у Херсонській області. Про це повідомляє Поліція Херсонської області у фейсбук.

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У Херсоні у мікрорайоні Корабел під атаку БПЛА потрапив службовий автомобіль поліції. Зазначають, що внаслідок удару поранено двох працівників поліції, а автомобіль зазнав механічних пошкоджень.

Також росіяни атакували дронами два поліцейських автомобілі у Бериславі.

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«Внаслідок скидання модифікованих боєприпасів поранено одного працівника поліції, автомобілі отримали механічні пошкодження», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що за минулу добу російські окупанти 96 разів обстріляли Херсонщину, випустивши 447 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації. А місто Херсон ворог обстріляв дев'ять разів.

До слова, триває 416-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Протягом минулої доби було відбито 56 атак ворога.