Саміт з нагоди деокупації Бучі: до Києва з’їжджаються світові лідери (фото)

Очікується приїзд президентки Молдови Майї Санду

Сьогодні, 31 березня, до Києва прибули глава уряду Словаччини Едуард Гегер, прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб і прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович. Їхній візит приурочений річниці звільнення Бучі, вони візьмуть участь у саміті, присвяченому цій події.

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Глава словацького уряду прибув в Україну спільно з керівником міноборони Ярославом Надем, пише словацьке видання Aktuality. Словацькі урядовці приїхали до Києва нічним потягом із Польщі.

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Крім того, прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб у п’ятницю вранці розпочав одноденний робочий візит до України.

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«Ми хочемо засвідчити нашу політичну підтримку у світлі всебічної допомоги Словенії Україні у важкі часи російської військової агресії. Ми також хочемо підтвердити нашу прихильність політиці територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів», – зазначив Голоб після прибуття.

Також до Києва приїхав прем'єр Хорватії Андрей Пленкович. У хорватському уряді заявили про участь прем'єр-міністра у саміті з нагоди звільнення Бучі від російської окупації.

За інформацією, Пленкович разом з президентом України Володимиром Зеленським, президенткою Молдови Маєю Санду, про прибуття якої наразі не повідомляли, прем’єр-міністром Словаччини Гегером та прем’єр-міністром Словенії Голобом візьмуть участь у саміті «Буча – відповідальність Росії за злочини в Україні».

Інформація про проведення цього саміту не була публічною, візити іноземних лідерів не анонсували.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єри Словенії та Хорватії спільно відвідають Київ.