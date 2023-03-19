Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Тульській області Росії впав невідомий дрон

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Тульській області Росії впав невідомий дрон
Дрон нібито виявили між населеними пунктами Петрівське та Маловель
фото ілюстративне

Розміри безпілотника становлять 290 на 120 сантиметрів

У Тульській області Росії впав невідомий дрон. Його знайшли між двома селами.Про це повідомляє Telegram-канал Baza, посилаючись на комітет регіональної безпеки.

«Безпілотник без розпізнавальних знаків упав у Тульській області, в Одоєвському районі», – сказано у повідомленні.

За даними Baza, розміри безпілотника становлять 290 на 120 сантиметрів. Його належність встановлюється.

Дрон нібито виявили між населеними пунктами Петрівське та Маловель. На місце виїхали оперативні служби. Ні фото, ні підтверджень незалежних джерел не надано.

Нагадаємо, у соцмережах з'явився дизайн поштової марки, яку нібито задумали випустити росіяни. На малюнку зображене збиття американського безпілотника MQ-9 Reaper над Чорним морем, а сам дизайн марки повністю вкрадений з української марки «Русскій воєнний корабль, іди…».

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Американський дрон, іді...». Якою могла би бути російська марка (фото)
«Американський дрон, іді...». Якою могла би бути російська марка (фото)
17 березня, 11:21
В’ячеслав Воробйов: Росіяни не бережуть не тільки свій особовий склад, а й дрони
Аеророзвідник В’ячеслав Воробйов: Геймеру достатньо півтора місяця, аби стати оператором дрона Інтерв’ю
16 березня, 13:00
Власне виробництво. Які нові антидронові рушниці отримають ЗСУ
Власне виробництво. Які нові антидронові рушниці отримають ЗСУ
16 березня, 03:29

Соціум

У Тульській області Росії впав невідомий дрон
У Тульській області Росії впав невідомий дрон
В Еквадорі стався землетрус магнітудою 6,8 балів: є жертви (відео)
В Еквадорі стався землетрус магнітудою 6,8 балів: є жертви (відео)
США відновили депортації росіян-утікачів від мобілізації – The Guardian
США відновили депортації росіян-утікачів від мобілізації – The Guardian
Влада Кубані заборонила ховати найманців в одній із станиць. Пригожин сипле погрозами
Влада Кубані заборонила ховати найманців в одній із станиць. Пригожин сипле погрозами
Під Москвою горів один із найбільших хімзаводів
Під Москвою горів один із найбільших хімзаводів
У сирійському полоні перебувають ще українки: розвідка розкрила деталі
У сирійському полоні перебувають ще українки: розвідка розкрила деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
Пригожин анонсував наступ ЗСУ у квітні – ISW
25K
Путін висадився у Маріуполі. Кремль почав ліпити з воєнного злочинця «сміливого лідера»
12K
Виселення із Лаври. Московська церква стверджує, що Епіфаній провокує спецоперацію
9754
З'явилося дивне відео «візиту» Путіна в Маріуполь
8843
19 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
6298
Ліна Костенко святкує День народження: цікаві факти про життя письменниці

Новини

Атака дронами та реакція Байдена на ордер Путіну: головні новини ночі
Вчора, 07:30
На Луганщині окупанти розпочали тотальну мобілізацію населення – Генштаб
Вчора, 06:39
Росіяни вдарили ракетами по житловому комплексу у Запоріжжі
Вчора, 05:41
Сили ППО відбили атаку безпілотників на столицю – КМВА
Вчора, 01:34
Окупанти намагаються прорвати оборону на двох напрямках – Генштаб
17 березня, 06:18
Військовий експерт розповів, чим Китай може допомогти Росії
16 березня, 23:14

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту