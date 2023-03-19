У Тульській області Росії впав невідомий дрон
Розміри безпілотника становлять 290 на 120 сантиметрів
У Тульській області Росії впав невідомий дрон. Його знайшли між двома селами.Про це повідомляє Telegram-канал Baza, посилаючись на комітет регіональної безпеки.
«Безпілотник без розпізнавальних знаків упав у Тульській області, в Одоєвському районі», – сказано у повідомленні.
За даними Baza, розміри безпілотника становлять 290 на 120 сантиметрів. Його належність встановлюється.
Дрон нібито виявили між населеними пунктами Петрівське та Маловель. На місце виїхали оперативні служби. Ні фото, ні підтверджень незалежних джерел не надано.
Нагадаємо, у соцмережах з'явився дизайн поштової марки, яку нібито задумали випустити росіяни. На малюнку зображене збиття американського безпілотника MQ-9 Reaper над Чорним морем, а сам дизайн марки повністю вкрадений з української марки «Русскій воєнний корабль, іди…».
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