Дрон нібито виявили між населеними пунктами Петрівське та Маловель

Розміри безпілотника становлять 290 на 120 сантиметрів

У Тульській області Росії впав невідомий дрон. Його знайшли між двома селами.Про це повідомляє Telegram-канал Baza, посилаючись на комітет регіональної безпеки.

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«Безпілотник без розпізнавальних знаків упав у Тульській області, в Одоєвському районі», – сказано у повідомленні.

За даними Baza, розміри безпілотника становлять 290 на 120 сантиметрів. Його належність встановлюється.

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Дрон нібито виявили між населеними пунктами Петрівське та Маловель. На місце виїхали оперативні служби. Ні фото, ні підтверджень незалежних джерел не надано.

Нагадаємо, у соцмережах з'явився дизайн поштової марки, яку нібито задумали випустити росіяни. На малюнку зображене збиття американського безпілотника MQ-9 Reaper над Чорним морем, а сам дизайн марки повністю вкрадений з української марки «Русскій воєнний корабль, іди…».