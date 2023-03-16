У Маріуполі детонує склад із боєприпасами окупантів (відео)
До пожежі в Маріуполі та районі було чутно роботу ППО
У селі Малоянісоль поблизу Маріуполя прогриміли вибухи. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.
«Пожежа та детонація. Мінус склад окупантів, який вони так наполегливо формували останні тижні», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що до того в Маріуполі та районі було чутно роботу ППО та звуки, сході на роботу «Градів (скоріш за все – відгук детонації).
«Після вибухів знов підняли гвинтокрили в бік влучання. Це вам за драмтеатр. Відплата навідворотьня!», – додав Андрющенко.
Нагадаємо, сьогодні роковини авіаудару по драмтеатру в Маріуполі. Тоді ворог скинув багатотонні авіабомби на маріупольський Драмтеатр, у підвалах якого перебували понад 1000 мирних українців, зокрема діти. Під завалами там загинуло близько 600 людей включно з дітьми.
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