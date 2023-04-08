Повітряні сили попередили про загрозу нових важких авіабомб, які ворог застосовує дистанційно

Поки в України немає засобів, щоб збивати авіаційні бомби

Нові бомби летять на понад 50 км

Російські загарбники виготовляють новий вид важких 1,5-тонних авіаційних бомб, які українські Сили оборони поки не мають можливості збивати. Про це заявив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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Ігнат зазначив, що нещодавно російський міністр оборони Сергій Шойгу їздив на підприємства, які виготовляють 1,5-тонні бомби. З високою вірогідністю вони так само будуть оснащуватись крилами і GPS навігацією, як це зараз відбувається із 500-кілограмовими бомбами.

«Півторатонні бомби – це вже втричі більша потужність. Ще раз наголошую, що потрібні засоби, які можуть протистояти – це системи Patriot, Samp-t із наземних. А найкраще – це сучасні літаки F-16 або інші покоління 4+, здатні протистояти російській авіації на дальніх підступах», – додав він.

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Речник наголосив, що поки в України немає засобів, щоб збивати авіаційні бомби, тож вони несуть певну загрозу.

«Ворог застосовує ці бомби дистанційно. Поки що безкарно. Потрібно розуміти, що такі бомби завдають ударів з дистанції 50 плюс кілометрів і за лінією бойового зіткнення чи державного кордону. Тому їх поки нема чим діставати, саме літаки, які їх запускають», – додав він.

Нагадаємо, триває 409-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу було відбито понад 60 атак противника на зазначених напрямках.