Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Повітряні сили попередили про загрозу нових важких авіабомб, які ворог застосовує дистанційно

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Повітряні сили попередили про загрозу нових важких авіабомб, які ворог застосовує дистанційно
Поки в України немає засобів, щоб збивати авіаційні бомби
фото ілюстративне

Нові бомби летять на понад 50 км

Російські загарбники виготовляють новий вид важких 1,5-тонних авіаційних бомб, які українські Сили оборони поки не мають можливості збивати. Про це заявив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Ігнат зазначив, що нещодавно російський міністр оборони Сергій Шойгу їздив на підприємства, які виготовляють 1,5-тонні бомби. З високою вірогідністю вони так само будуть оснащуватись крилами і GPS навігацією, як це зараз відбувається із 500-кілограмовими бомбами.

«Півторатонні бомби – це вже втричі більша потужність. Ще раз наголошую, що потрібні засоби, які можуть протистояти – це системи Patriot, Samp-t із наземних. А найкраще – це сучасні літаки F-16 або інші покоління 4+, здатні протистояти російській авіації на дальніх підступах», – додав він.

Речник наголосив, що поки в України немає засобів, щоб збивати авіаційні бомби, тож вони несуть певну загрозу.

«Ворог застосовує ці бомби дистанційно. Поки що безкарно. Потрібно розуміти, що такі бомби завдають ударів з дистанції 50 плюс кілометрів і за лінією бойового зіткнення чи державного кордону. Тому їх поки нема чим діставати, саме літаки, які їх запускають», – додав він.

Нагадаємо, триває 409-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу було відбито понад 60 атак противника на зазначених напрямках.

Теги: ЗСУ війна росія окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Cтратегічні бомбардувальники Ту-95 готові вдарили по Україні ракетами
Загроза ворожої атаки: скільки бомбардувальників Росія тримає напоготові
Сьогодні, 10:57
США та Європа опиняться на порозі торгової війни, якщо до осені не зможуть домовитись
Бомба для Байдена? Євросоюз боїться нової торгової війни із США
6 квiтня, 20:57
Винищувачі РФ скинули на населений пункт дві бомби
Росіяни скинули авіабомби на Чернігівщину: деталі
4 квiтня, 19:23

Події в Україні

ЗСУ витрачають утричі менше снарядів, ніж окупанти. The Washington Post назвала цифри
ЗСУ витрачають утричі менше снарядів, ніж окупанти. The Washington Post назвала цифри
Повітряні сили попередили про загрозу нових важких авіабомб, які ворог застосовує дистанційно
Повітряні сили попередили про загрозу нових важких авіабомб, які ворог застосовує дистанційно
ЗСУ облаштували на північних рубежах десятки мінних полів (фото)
ЗСУ облаштували на північних рубежах десятки мінних полів (фото)
«Бавовна» у Криму: окупанти заявили про збиття української ракети
«Бавовна» у Криму: окупанти заявили про збиття української ракети
Ракетна небезпека з моря: скільки «Калібрів» готові вдарити по Україні
Ракетна небезпека з моря: скільки «Калібрів» готові вдарити по Україні
У Криму чергова «бавовна»: в Феодосії паніка
У Криму чергова «бавовна»: в Феодосії паніка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
Макрон під час зустрічі із Сі Цзіньпіном порушив етикет (фото)
21K
У Києві та кількох областях була оголошена тривога через активність авіації на півдні
18K
8 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8671
Халатик під колір штор: нова посол у Болгарії роздратувала мережу вбранням (фото, відео)
7788
Росіяни з гелікоптерів накрили вогнем прикордонне місто на Сумщині (фото)
6682
Українці можуть частково оплачувати комунальні послуги: деталі

Новини

Під Бахмутом і Мар’їнкою жорстокі бої: ЗСУ відбили понад 35 атак
Сьогодні, 06:44
У Маріуполі катастрофічно не вистачає лікарів – мерія
Сьогодні, 04:43
Міноборони назвало фактор, що пришвидшить процес розмінування України
Сьогодні, 02:35
Окупанти вбили червонокнижних тварин у заповіднику Асканія-Нова (фото)
Сьогодні, 01:14
В Ізраїлі відбувся теракт: є постраждалі і жертва (відео)
Сьогодні, 00:48
Засідання Ставки і нові санкції. Звернення Зеленського
Сьогодні, 00:02

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту