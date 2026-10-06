Росіяни атакували цивільне судно у Чорному морі: є загиблий

Російський дрон вдарив по судну в Чорному морі

Ударний безпілотник пошкодив судно під прапором Маршаллових островів, яке перевозило рапсову олію, ще семеро людей постраждали

Російські терористичні війська завдали удару безпілотником по цивільному комерційному судну в Чорному морі. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще семеро зазнали поранень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

За його словами, під удар потрапило комерційне судно, яке ходить під прапором Маршаллових островів. На момент російської атаки воно було завантажене рапсовою олією.

Внаслідок влучання російського безпілотника судно зазнало пошкоджень. На його надбудові виникла пожежа. «Внаслідок удару російського БпЛА зазнало ушкоджень комерційне судно під прапором Маршаллових островів, завантажене рапсовою олією. Виникло загорання надбудови», – повідомив Кіпер.

За попередніми даними, внаслідок російської атаки одна людина загинула. Ще семеро людей постраждали. Інформації про їхній стан наразі не оприлюднено.

Очільник Одеської ОВА наголосив, що російські удари по цивільному судноплавству та портовій інфраструктурі становлять загрозу не лише для України.

«Свідомими ударами по цивільному судноплавству та портовій інфраструктурі Росія грубо порушує норми міжнародного права, створюючи загрозу світовій продовольчій безпеці», – заявив Кіпер.

Нагадаємо, раніше російські війська атакували Кривий Ріг двома безпілотниками «Бандероль». Один з ударів припав на територію міської лікарні. Внаслідок атаки постраждали двоє людей: працівниця медзакладу зазнала тяжких поранень і потрапила до операційної, стан ще одного чоловіка оцінювали як середньої тяжкості.