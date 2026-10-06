Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни атакували цивільне судно у Чорному морі: є загиблий

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни атакували цивільне судно у Чорному морі: є загиблий
Російський дрон вдарив по судну в Чорному морі
фото: Одеська ОВА

Ударний безпілотник пошкодив судно під прапором Маршаллових островів, яке перевозило рапсову олію, ще семеро людей постраждали

Російські терористичні війська завдали удару безпілотником по цивільному комерційному судну в Чорному морі. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще семеро зазнали поранень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

За його словами, під удар потрапило комерційне судно, яке ходить під прапором Маршаллових островів. На момент російської атаки воно було завантажене рапсовою олією.

Внаслідок влучання російського безпілотника судно зазнало пошкоджень. На його надбудові виникла пожежа. «Внаслідок удару російського БпЛА зазнало ушкоджень комерційне судно під прапором Маршаллових островів, завантажене рапсовою олією. Виникло загорання надбудови», – повідомив Кіпер.

За попередніми даними, внаслідок російської атаки одна людина загинула. Ще семеро людей постраждали. Інформації про їхній стан наразі не оприлюднено.

Очільник Одеської ОВА наголосив, що російські удари по цивільному судноплавству та портовій інфраструктурі становлять загрозу не лише для України.

«Свідомими ударами по цивільному судноплавству та портовій інфраструктурі Росія грубо порушує норми міжнародного права, створюючи загрозу світовій продовольчій безпеці», – заявив Кіпер.

Нагадаємо, раніше російські війська атакували Кривий Ріг двома безпілотниками «Бандероль». Один з ударів припав на територію міської лікарні. Внаслідок атаки постраждали двоє людей: працівниця медзакладу зазнала тяжких поранень і потрапила до операційної, стан ще одного чоловіка оцінювали як середньої тяжкості.

Читайте також:

Теги: окупанти дрон Одеса

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Флеш вважає, що системи перехоплення необхідно вже зараз адаптувати до нових реалій
Флеш попередив про нову технологію в російських дронах, яка ускладнить їх виявлення
9 вересня, 17:39
Сили оборони уразили фрегат «Адмірал Ессен»
ЗСУ уразили фрегат і десантний корабель РФ у Новоросійську
10 вересня, 12:29
Наслідки влучання російського БпЛА поблизу кордону з Польщею
Польща відреагувала на російські удари біля свого кордону
13 вересня, 14:44
Фейковий російський солдат біля нібито захопленого селища Білий Колодязь у Харківській області
Російські військові використовують штучний інтелект для фальсифікації «успіхів» на фронті – ISW
17 вересня, 02:57
Антидронові конструкції облаштовують на ключових логістичних маршрутах
Корецький назвав п’ять областей, які отримають майже мільярд грн на захист доріг від дронів
17 вересня, 12:00
Удари ЗСУ по портах окупантів уже мають відчутні економічні наслідки
Росія зіткнулася з новою проблемою після атак дронів: оголошено надзвичайну ситуацію
24 вересня, 19:43
Пошкоджено будівлю Міської клінічної лікарні №1 в Одесі
Росіяни зруйнували частину міської лікарні в Одесі (фото)
24 вересня, 14:29
Ситуація на фронті 26 вересня
175 боїв за добу: лінія фронту станом на 26 вересня 2026
26 вересня, 22:20
Внаслідок падіння БпЛА пошкоджено п'ятиповерхову офісну будівлю
Окупанти атакували Київ дронами: спалахнула масштабна пожежа
25 вересня, 18:26

Події в Україні

Російські терористи атакували лікарню у Кривому Розі: є важкопоранені (оновлено)
Російські терористи атакували лікарню у Кривому Розі: є важкопоранені (оновлено)
Росіяни атакували цивільне судно у Чорному морі: є загиблий
Росіяни атакували цивільне судно у Чорному морі: є загиблий
ЗСУ вибили окупантів із великої ділянки на Харківщині – ISW
ЗСУ вибили окупантів із великої ділянки на Харківщині – ISW
Масована атака на Харківщину забрала життя сімох людей
Масована атака на Харківщину забрала життя сімох людей
Росіяни завдали ударів по Сумщині: є загиблий та дев'ятеро постраждалих
Росіяни завдали ударів по Сумщині: є загиблий та дев'ятеро постраждалих
Карта бойових дій в Україні станом на 6 жовтня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 6 жовтня 2026 року

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 жовтня 2026
114K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
102K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
71K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
Вчора, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 06:15
На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
1 жовтня, 12:05

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua