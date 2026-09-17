Корецький назвав п’ять областей, які отримають майже мільярд грн на захист доріг від дронів

Кошти з резервного фонду спрямують на антидроновий захист маршрутів, важливих для оборони та логістики

Уряд виділить 789 млн грн із резервного фонду на антидроновий захист доріг, які мають важливе значення для оборони та логістики. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, пише «Главком».

За його словами, 357 млн грн спрямують Агентству відновлення. Ще 432 млн грн отримають обласні військові адміністрації прифронтових регіонів.

Фінансування передбачене для п’яти областей:

Запорізької;

Чернігівської;

Дніпропетровської;

Донецької;

Херсонської.

Йдеться про захист доріг, які використовуються для оборонної логістики та забезпечення важливих маршрутів у прифронтових регіонах. Корецький наголосив, що роботи мають розпочатися невідкладно та бути завершені якнайшвидше.

Антидронові конструкції облаштовують на ключових логістичних маршрутах у прифронтових областях. За даними Міністерства оборони, станом на 15 вересня захистом від безпілотників було обладнано 2013 км логістичних шляхів. Лише протягом серпня побудували 214 км таких конструкцій.

Міноборони зазначає, що захищеними маршрутами щодня перевозять необхідні вантажі й техніку, а також здійснюють евакуацію людей. Посилення захисту має зменшити ризики для руху транспорту на найбільш небезпечних ділянках.