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175 боїв за добу: лінія фронту станом на 26 вересня 2026

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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175 боїв за добу: лінія фронту станом на 26 вересня 2026
Ситуація на фронті 26 вересня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 26 вересня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 57 авіаційних ударів із застосуванням 186 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6681 дрон-камікадзе та здійснив 2013 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

26 вересня на фронті відбулося 175 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 44 окупанти, 17 поранено. Знищено танк, три одиниці автомобільної техніки, гармату, шість спеціальних засобів та 45 укриттів противника. Пошкоджено п'ять одиниць автомобільної техніки, шість артилерійських систем, 11 пунктів управління БпЛА та 212 укриттів особового складу. Знищено або подавлено 332 безпілотні літальні апарати різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Зафіксовано одну штурмову дію противника. Окупанти завдали одного авіаційного удару із застосуванням двох керованих авіабомб та здійснили 30 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

175 боїв за добу: лінія фронту станом на 26 вересня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник двічі атакував позиції наших підрозділів у бік Тернової та Козачої Лопані.

175 боїв за добу: лінія фронту станом на 26 вересня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог двічі намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії у бік Радьківки та Куп'янська-Вузлового. Одна штурмова дія триває.

175 боїв за добу: лінія фронту станом на 26 вересня 2026 фото 3

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбивали шість спроб загарбників просунутися у районах Новоселівки, Дробишевого, Лиману та Діброви. Два боєзіткнення тривають.

175 боїв за добу: лінія фронту станом на 26 вересня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони тричі зупиняли спроби загарбників просунутися вперед у районах Кривої Луки, Рай-Олександрівки та Миколаївки. Одне боєзіткнення триває.

175 боїв за добу: лінія фронту станом на 26 вересня 2026 фото 5

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Штурмових дій противника не зафіксовано.

175 боїв за добу: лінія фронту станом на 26 вересня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 22 ворожих штурми у районі Костянтинівки та у бік:

  • Іллінівки
  • Торецького
  • Русиного Яру
  • Приюту
  • Шахового
  • Вільного
  • Степів
  • Кучерового Яру

Одне боєзіткнення триває. 

175 боїв за добу: лінія фронту станом на 26 вересня 2026 фото 7

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 26 атак. Окупанти намагалися просунутися у бік:

  • Дорожнього
  • Ганнівки
  • Нового Донбасу
  • Білицького
  • Добропілля
  • Світлого
  • Гулівого
  • Сергіївки
  • Молодецького
  • Новомиколаївки
  • Новопавлівки

Два боєзіткнення тривають. 

175 боїв за добу: лінія фронту станом на 26 вересня 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Ворог атакував у бік Воскресенки та Березового.

175 боїв за добу: лінія фронту станом на 26 вересня 2026 фото 9

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Сили оборони відбили п'ять ворожих атак неподалік Косівцевого, Воздвижівки, Рівного та Гіркого.

175 боїв за добу: лінія фронту станом на 26 вересня 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у бік Павлівки.

175 боїв за добу: лінія фронту станом на 26 вересня 2026 фото 11

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Ворог наступальних дій не проводив. 

175 боїв за добу: лінія фронту станом на 26 вересня 2026 фото 12

Нині триває 1676-й день повномасштабної війни.

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Теги: Покровськ Костянтинівка Слов’янськ фронт окупанти Генштаб

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