175 боїв за добу: лінія фронту станом на 26 вересня 2026

Лінія фронту станом на 26 вересня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 57 авіаційних ударів із застосуванням 186 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6681 дрон-камікадзе та здійснив 2013 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

26 вересня на фронті відбулося 175 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 44 окупанти, 17 поранено. Знищено танк, три одиниці автомобільної техніки, гармату, шість спеціальних засобів та 45 укриттів противника. Пошкоджено п'ять одиниць автомобільної техніки, шість артилерійських систем, 11 пунктів управління БпЛА та 212 укриттів особового складу. Знищено або подавлено 332 безпілотні літальні апарати різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Зафіксовано одну штурмову дію противника. Окупанти завдали одного авіаційного удару із застосуванням двох керованих авіабомб та здійснили 30 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник двічі атакував позиції наших підрозділів у бік Тернової та Козачої Лопані.

На Куп’янському напрямку

Ворог двічі намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії у бік Радьківки та Куп'янська-Вузлового. Одна штурмова дія триває.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбивали шість спроб загарбників просунутися у районах Новоселівки, Дробишевого, Лиману та Діброви. Два боєзіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони тричі зупиняли спроби загарбників просунутися вперед у районах Кривої Луки, Рай-Олександрівки та Миколаївки. Одне боєзіткнення триває.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Штурмових дій противника не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 22 ворожих штурми у районі Костянтинівки та у бік:

Іллінівки

Торецького

Русиного Яру

Приюту

Шахового

Вільного

Степів

Кучерового Яру

Одне боєзіткнення триває.

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 26 атак. Окупанти намагалися просунутися у бік:

Дорожнього

Ганнівки

Нового Донбасу

Білицького

Добропілля

Світлого

Гулівого

Сергіївки

Молодецького

Новомиколаївки

Новопавлівки

Два боєзіткнення тривають.

На Олександрівському напрямку

Ворог атакував у бік Воскресенки та Березового.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Сили оборони відбили п'ять ворожих атак неподалік Косівцевого, Воздвижівки, Рівного та Гіркого.

На Оріхівському напрямку

Наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у бік Павлівки.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Ворог наступальних дій не проводив.

Нині триває 1676-й день повномасштабної війни.