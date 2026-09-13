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Польща відреагувала на російські удари біля свого кордону

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Польща відреагувала на російські удари біля свого кордону
Наслідки влучання російського БпЛА поблизу кордону з Польщею
фото: «Суспільне»

Варшава заявила про реальну загрозу через атаки РФ за кілька кілометрів від польської території

Міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марчин Кервінський заявив, що польська влада з «найвищою серйозністю» ставиться до російських атак, які сталися поблизу польсько-українського кордону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF FM.

Кервінський звернув увагу на два епізоди – російську атаку поблизу пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ» та удар по локомотиву пасажирського поїзда неподалік польського кордону.

«Російські терористичні атаки. Спочатку поблизу прикордонного переходe, а потім на пасажирський поїзд біля польського кордону. Ми ставимося до цих подій з найвищою серйозністю. Ситуація постійно відстежується. Росія – ворог вільного світу», – заявив міністр.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, який перебуває у Києві, згодом поширив публікацію про атаку та прокоментував її словами: «Путін ескалює ситуацію».

Речник Надбужанського відділу прикордонної служби Польщі Даріуш Сінецький повідомив, що в ніч проти 13 вересня безпілотник влучив у вантажівку неподалік пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ». 

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш також заявив, що під час російської атаки не було зафіксовано порушення повітряного простору Польщі. «Росіяни змінюють тактику атак, дедалі частіше застосовуючи реактивні безпілотники, що запускаються групами, аби перевантажити українську систему протиповітряної оборони», – підкреслив він.

Речник Оперативного командування видів збройних сил Польщі Яцек Горишевський заявив, що під час нічної російської атаки загроза для Польщі була реальною. «Безпілотники діяли і навіть вражали цілі, розташовані дуже близько до кордону з Польщею – на відстані від кількох до кількох десятків кілометрів», – зазначив Горишевський. 

Нагадаємо, 13 вересня Росія атакувала локомотив пасажирського поїзда на Волині за 2 км від кордону з Польщею. Моніторингова група «Укрзалізниці» завчасно попередила поїзну бригаду про повітряну загрозу, тому внаслідок удару ніхто не постраждав.

Російська атака також зачепила територію поблизу пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ» на українсько-польському кордоні. Через падіння уламків загорілися приміщення автозаправної станції та кілька припаркованих поруч вантажівок. Безпосередньо по території пункту пропуску влучань не було.

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Теги: росія Польща Україна кордон безпілотник дрон

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