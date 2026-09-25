Окупанти атакували Київ дронами: спалахнула масштабна пожежа

У столиці зафіксували падіння безпілотника в районі Олімпійської

У Києві після атаки російських безпілотників сталася пожежа в районі станції метро «Олімпійська». Російський дрон влучив у бізнес-центр. Про це повідомляє кореспондет «Главкому».

За повідомленнями місцевих інформаційних каналів, у районі Олімпійської зафіксували приліт. На місці виникла сильна пожежа, над районом видно густий дим.

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Як повідомила згодом Київська міська військова адміністрація, у Солом'янському районі внаслідок падіння БпЛА пошкоджено п'ятиповерхову офісну будівлю.

Попередньо повідомляється, що йдеться про удар реактивного безпілотника. Інформація про можливих постраждалих і масштаби руйнувань наразі уточнюється. На місці працюють екстрені служби. Деталі атаки та її наслідки встановлюються.

Зазначимо, що у ніч на 25 вересня в Києві пролунали вибухи. За даними Повітряних сил ЗСУ, у напрямку столиці рухалися російські реактивні безпілотники, маршрути яких пролягали зокрема через Вишгород, Бровари, Коцюбинське та інші населені пункти Київської області. За даними КМВА, у Соломʼянському районі Києва сталося падіння БпЛА на нежитлову будівлю та на 25-поверховий житловий будинок.

Також внаслідок російської комбінованої атаки в ніч проти 24 вересня зазнала пошкоджень будівля Київського міського пологового будинку № 2. Попри обстріли та руйнування, серед пацієнтів і медичного персоналу потерпілих немає, адже всі завчасно спустилися в укриття. Попри завдані збитки, Київський міський пологовий будинок № 2 продовжує працювати у штатному режимі та надавати всю необхідну медичну допомогу.