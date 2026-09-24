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Росіяни зруйнували частину міської лікарні в Одесі (фото)

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Росіяни зруйнували частину міської лікарні в Одесі (фото)
Пошкоджено будівлю Міської клінічної лікарні №1 в Одесі
колаж: glavcom.ua

У момент атаки в будівлі не було ані пацієнтів, ані медичного персоналу

Унаслідок нічної російської атаки пошкоджено будівлю Міської клінічної лікарні №1 в Одесі. Удар припав на верхні поверхи медзакладу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

За його словами, внаслідок удару зруйновано частину фасаду та кабінети на кількох поверхах. Також вибито вікна, пошкоджено покрівлю та несучі конструкції всередині будівлі. На щастя, в момент удару в закладі не було ані пацієнтів, ані медичного персоналу.

На місці триває ліквідація наслідків атаки. Фахівці обстежують лікарню та встановлюють масштаби руйнувань.

Удар зачепив верхні поверхи будівлі
Удар зачепив верхні поверхи будівлі
фото: Олег Кіпер
Знищено фасад та кабінети на кількох поверхах
Знищено фасад та кабінети на кількох поверхах
фото: Олег Кіпер
У лікарні вибито вікна, пошкоджено покрівлю
У лікарні вибито вікна, пошкоджено покрівлю
фото: Олег Кіпер
Наслідки російського удару по Одесі
Наслідки російського удару по Одесі
фото: Олег Кіпер

Кіпер наголосив, що російські війська вкотре атакували цивільний об’єкт, який не має військового значення. Водночас, за його словами, медична система області продовжує працювати, а лікарі надають необхідну допомогу пацієнтам.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів затвердив нові правила роботи медичних закладів залежно від рівня повітряної загрози. Якщо оголошено жовтий рівень тривоги, медзаклади продовжуватимуть роботу. Однак під час червоного рівня тривоги пацієнти та медичні працівники повинні перейти в укриття. Водночас не припиняється допомога, яку небезпечно переривати, зокрема під час операцій, реанімації, інтенсивної терапії тощо.

Також прем'єр додав, що екстрена медицина працює безперервно. «Пацієнтів з невідкладними станами приймають незалежно від рівня загрози. Диспетчерські служби приймають виклики, бригади швидкої виїжджають до пацієнтів», – пояснив він.

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Теги: обстріл медицина війна лікарня Одеса

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