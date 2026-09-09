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Флеш попередив про нову технологію в російських дронах, яка ускладнить їх виявлення

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Флеш попередив про нову технологію в російських дронах, яка ускладнить їх виявлення
Флеш вважає, що системи перехоплення необхідно вже зараз адаптувати до нових реалій
фото: Генштаб ЗСУ

На дронах дедалі частіше використовують цифрову систему передачі відео, яка створює проблеми для систем ППО

На російських безпілотниках «Молнія» дедалі частіше з'являється цифрова система передачі відео, що в перспективі може ускладнити їхнє виявлення українськими системами перехоплення. Про це повідомив позаштатний радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов із позивним Флеш, пише «Главком».

За його словами, українським військовим варто заздалегідь готуватися до ситуації, коли цифрова передача відео повністю замінить аналогову, насамперед на крилах безпілотників.

Цифрова система передачі відео на дроні
Цифрова система передачі відео на дроні
фото: Serhii.Flash/Facebook

Проблема полягає в тому, що частина портативних детекторів та стаціонарних пунктів прийому зараз працює з аналоговими сигналами. У разі масового переходу російських дронів на цифровий формат такі системи можуть втратити ефективність і не фіксувати роботу відеопередавача.

Флеш вважає, що системи перехоплення необхідно вже зараз адаптувати до виявлення цифрового відеосигналу. Навіть якщо отримати такий сигнал і перетворити його на зображення буде неможливо, система зможе зафіксувати сам факт його наявності.

Крім того, за словами фахівця, визначення напрямку цифрового сигналу дозволить попередити оператора про потенційну загрозу та встановити, звідки наближається безпілотник.

 

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Теги: Сергій Бескрестнов війна дрон Україна системи ППО

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