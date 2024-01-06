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Ситуація в регіонах: ракетний удар по Дніпропетровщині та понад 100 обстрілів Херсонщини

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ситуація в регіонах: ракетний удар по Дніпропетровщині та понад 100 обстрілів Херсонщини
Наслідки удару по Херсонщині, 5 січня 2024 р.
фото: Херсонська ОВА

За день від ворожих обстрілів одна людина загинула, ще семеро – отримали поранення.

Минулої доби від ворожих обстрілів потерпали тринадцять регіонів України. Про ситуацію в регіонах станом на 9:00 повідомляють обласні державні адміністрації.

Хмельниччина

За добу в області сили ЗСУ знешкодили чотири БпЛА типу Shahed: три вчора та один – уночі. Населення не постраждало, на об'єктах інфраструктури руйнувань немає.

Сумщина

Уночі росіяни здійснили три обстріли прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано сім вибухів з мінометів. Обстрілів зазнали Великописарівська (п’ять вибухів) та Зноб-Новгородська (два вибухи) громади. Попередньо – без наслідків. Учора протягом дня росіяни здійснили дев’ять обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 52 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Шалигинська та Свеська громади. Без наслідків.

Запорізька область

Минулої доби ворог завдав 131 удар по 18 містах і селах області. Минулося без постраждалих. 99 артобстрілів прийшлися по території Оріхова, Залізничного, Чарівного, Левадного, Лугівського, Щербаків, Полтавки, Білогір'я, Кам'янського, Лобкового та інших прифронтових населених пунктів. Окупанти вдарили авіаснарядом по Роботиному, атакували 28 безпілотниками Гуляйполе, Малу Токмачку, Новодарівку, Новоандріївку, Роботине, Новоданилівку, Гуляйпільське, Полтавку, Левадне та Степове, а також тричі обстріляли з РСЗВ П'ятихатки й Роботине. Надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Дніпропетровщина

Учора вдень агресор вгатив ракетою по Криворізькому району. Минулося без загиблих і постраждалих. Нікопольщину тричі обстрілював з артилерії. Спрямував туди й чотири дрони-камікадзе. У Нікополі зайнялися два приватні будинки. Обидві пожежі приборкали. Одна оселя знищена. Ще п’ять – пошкоджені. Побиті й лінія електропередач та газогін. У Марганецькій громаді горів дачний будинок. Учора ввечері російські загарбники знову обстріляли Нікопольщину. З важкої артилерії вдарили по Марганецькій громаді. Люди неушкоджені.

Харківщина

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Гатище, Бочкове Чугуївського району; Дворічанське, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району. Вночі окупанти завдали удару з РСЗВ по м. Куп'янськ. Влучання на території ліцею. Пошкоджено будівлю навчального закладу. Без постраждалих. У результаті ворожого обстрілу з РСЗВ м. Куп'янськ пошкоджено житловий будинок. З-під завалів деблоковано 61-річну жінку. Постраждалу з травмою стопи доставили до лікарні. Вчора ворог обстріляв с. Липці Харківського району. Пошкоджено будинок, адміністративну будівлю, складські приміщення. Без постраждалих. Також вчора окупанти завдали удару по смт Козача Лопань Харківського району. Пошкоджено приватний будинок, літню кухню. Без постраждалих.

Луганщина

Учора ворогом було відкрито вогонь по Невському та Білогорівці. А загалом за останні дні в Невському руйнації зазнали близько десяти домоволодінь. Атакували росіяни вчора на Куп’янському напрямку. За добу противник здійснив 139 обстрілів (534 снаряди).

Донеччина

Під вогнем росіян минулої доби: Українськ, Авдіївка, Красногорівка, Покровськ, смт Очеретине, с. Острівське, с. Соловйове. Пошкоджено житлові будинки, школу, складське приміщення, будівлю ТОВ «Покровського машинобудівного заводу», 16 цивільних автомобілів, господарчу споруду, чотири гаражі. На Донеччині за добу: один поранений.

Миколаївщина

Протягом доби на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено ударний БпЛА типу Shahed-131/136. Також ворог намагався вдарити по області двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П, які втратили бойову спроможність у повітрі. Руйнувань та постраждалих немає. Учора внаслідок ворожого обстрілу населеного пункту Куцурубської громади на території сільськогосподарського підприємства пошкоджено приміщення та техніку. Постраждалих немає. Вчора ввечері та сьогодні вранці ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади. Без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 112 обстрілів (671 снаряд), з них по м. Херсон – сім артилерійських обстрілів (39 снарядів). Окупанти поцілили в райони 31 населених пунктів області; підприємство у Херсонському районі. Ворог обстріляв Дніпровський район м. Херсона. Один із ударів прийшовся по житловому будинку, а також внаслідок влучання сталася пожежа на аграрному підприємстві. Постраждала 69-річна жінка. Вона відмовилася від госпіталізації. До лікарні звернулися троє херсонців, 22, 23 та 46 років. Нині лікарі проводять обстеження та надають допомогу потерпілим. Окупанти завдали ракетного удару по аграрному підприємству у селі Інгулець. Від отриманих поранень загинув 35-річний чоловік. Також травмовано 60-річного жителя. Потерпілому надали медичну допомогу у лікарні, надалі він лікуватиметься амбулаторно. Через російську агресію на Херсонщині одна людина загинула, ще п’ять – отримали поранення.

Триває 682-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 62 бойові зіткнення. Найбільше ворожих атак відбито на Авдіївському, Мар’їнському та Херсонському напрямках.

Теги: війна Україна обстріл Херсонщина Дніпропетровщина

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