У Харкові пролунали вибухи під час тривоги
Місцеві жителі чутли декілька потужних вибухів
Сьогодні зранку, 6 січня, під час масштабної повітряної тривоги у Харкові пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Про вибухи у місті стало відомо близько 10:00. Місцеві жителі у мережі пишуть, що було чути декілька потужних вибухів. Ймовірно, вони пролунали у передмісті.
Також начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій (Марсель) Мельник повідомив, що ракет у повітряному просторі над Харківщиною наразі немає, але загроза нових ракетних ударів зберігається. «На даний момент ракет у повітряному просторі над Харківщиною немає. Загроза нових ракетних ударів зберігається, особливо для мешканців області - тому не покидайте укриття до відбою повітряної небезпеки», – зазначив Мельник.
Офіційної інформації про вибухи наразі не надходило.
Нагадаємо, що перед вибухами у Харкові та по всій Україні була оголошена повітряна тривога.
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