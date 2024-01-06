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У Харкові пролунали вибухи під час тривоги

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Харкові пролунали вибухи під час тривоги
фото ілюстративне

Місцеві жителі чутли декілька потужних вибухів

Сьогодні зранку, 6 січня, під час масштабної повітряної тривоги у Харкові пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Про вибухи у місті стало відомо близько 10:00. Місцеві жителі у мережі пишуть, що було чути декілька потужних вибухів. Ймовірно, вони пролунали у передмісті.

Також начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій (Марсель) Мельник повідомив, що ракет у повітряному просторі над Харківщиною наразі немає, але загроза нових ракетних ударів зберігається. «На даний момент ракет у повітряному просторі над Харківщиною немає. Загроза нових ракетних ударів зберігається, особливо для мешканців області - тому не покидайте укриття до відбою повітряної небезпеки», – зазначив Мельник.

Офіційної інформації про вибухи наразі не надходило.

Нагадаємо, що перед вибухами у Харкові та по всій Україні була оголошена повітряна тривога.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про зліт російського винищувача МіГ-31К. Тому у всіх областях нашої країни оголошена загроза ударів ракетами.

Теги: Харків вибух війна

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