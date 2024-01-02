У столиці є постраждалі внаслідок атаки РФ
Усіх постраждалих госпіталізували
У столиці відомо про трьох постраждалих внаслідок масованої атаки РФ сьогодні зранку, 2 січня. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.
«Наразі троє постраждалих в одному з будинків у Соломʼянському районі столиці. Всіх їх госпіталізували. Медики продовжують працювати на місці», – зазначив Кличко.
Нагадаємо, на світанку в Україні оголошено повітряну тривогу вдруге з початку доби. «Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Всього у повітрі знаходиться 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС», – повідомили Повітряні сили ЗСУ.
У Києві лунають вибухи. У столиці та області працюють сили ППО.
Також Кличко повідомив, що унаслідок ракетного обстрілу РФ сьогодні зранку, 2 січня, у Подільському районі столиці є влучання на територію обʼєкту цивільної інфраструктури.
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