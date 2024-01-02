У столиці відомо про 16 постраждалих через падіння уламків на багатоповерхівку (оновлено)

Девʼятьох людей медики госпіталізували

У Солом'янському районі столиці внаслідок ракетної атаки РФ вже відомо про 12 постраждалих. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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«12 постраждалих у багатоповерховому будинку в Соломʼянському районі, де сталося загоряння внаслідок ракетної атаки.

Девʼятьох із них госпіталізували, одному надали допомогу на місці», – йдеться повідомленні.

Також мер додав, що працюють всі екстрені служби.

Згодом Кличко уточнив, що кількість постраждалих зросла до 16. «Наразі 16 постраждалих у багатоповерховому будинку в Соломʼянському районі, де сталося загоряння внаслідок ракетної атаки. 15 із них медики госпіталізували», – написав Кличко.

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Також повідомлялося, що унаслідок масованої атаки РФ сьогодні зранку, 2 січня, у столиці виникли пожежі, є влучання.

Нагадаємо, сьогодні зранку Україна зазнала масованої ракетної атаки РФ.

На світанку в Україні оголошено повітряну тривогу вдруге з початку доби. «Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Всього у повітрі знаходиться 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС», – повідомили Повітряні сили ЗСУ.

У Києві лунають вибухи. У столиці та області працюють сили ППО.