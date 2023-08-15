Росіяни готують провокацію на Курській АЕС

У Курській області триває підготовка до евакуації з зони ймовірного радіоактивного забруднення на випадок аварії на АЕС

Україна не планує жодних терактів на атомних об'єктах РФ

Окупанти готують провокацію на Курській атомній електростанції й розробили план евакуації населення на випадок радіоактивного забруднення. Відповідні документи є в розпорядженні Центру нацспротиву.

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«За даними підпілля, в Курській області триває підготовка до евакуації з зони ймовірного радіоактивного забруднення на випадок аварії на АЕС. Для цього місцевій владі поставили завдання створити транспортний реєстр», – ідеться у повідомленні.

Загалом евакуювати планують від 21 до 57 тисяч осіб, при тому, що населення області понад 1 млн осіб, а самого Курська 435 тис. Тобто йдеться про 5% від населення областей, що свідчить про «обраність» тих, хто потрапив до списку.

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Евакуацію заплановано до таких населених пунктів, як Желєзногорськ, Велике Солдатське, Щигри та Горшечне.

У Спротиві наголосили, що Україна не планує жодних терактів на атомних об'єктах РФ.

Раніше повідомлялося, що Росія знову заговорила про ядерну катастрофу на ЗАЕС.