Росіяни готують провокацію на Курській АЕС
Україна не планує жодних терактів на атомних об'єктах РФ
Окупанти готують провокацію на Курській атомній електростанції й розробили план евакуації населення на випадок радіоактивного забруднення. Відповідні документи є в розпорядженні Центру нацспротиву.
«За даними підпілля, в Курській області триває підготовка до евакуації з зони ймовірного радіоактивного забруднення на випадок аварії на АЕС. Для цього місцевій владі поставили завдання створити транспортний реєстр», – ідеться у повідомленні.
Загалом евакуювати планують від 21 до 57 тисяч осіб, при тому, що населення області понад 1 млн осіб, а самого Курська 435 тис. Тобто йдеться про 5% від населення областей, що свідчить про «обраність» тих, хто потрапив до списку.
Евакуацію заплановано до таких населених пунктів, як Желєзногорськ, Велике Солдатське, Щигри та Горшечне.
У Спротиві наголосили, що Україна не планує жодних терактів на атомних об'єктах РФ.
Раніше повідомлялося, що Росія знову заговорила про ядерну катастрофу на ЗАЕС.
Коментарі — 0