Окупанти готують ядерну катастрофу на ЗАЕС? Шойгу зробив цинічну заяву

Міноборони РФ знову звинуватило ЗСУ у нібито обстрілах ЗАЕС

У Росії знову зробили цинічну заяву щодо ситуації навколо Запорізької АЕС. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу на ХІ Московській конференції з міжнародної безпеки заявив, що там складається тривожна обстановка і нібито обстріл Збройних сил України може призвести до ядерної катастрофи. Про це передають російські ЗМІ.

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Зазначимо, що українська армія не обстрілює ядерні об’єкти, у тому числі ЗАЕС. Всі постріли, які лунають навколо станції – це провокації РФ.

Проте за словами Шойгу, українська сторона нібито завдає ЗАЕС регулярних обстрілів з важких видів озброєння.

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«Тривожна ситуація складається навколо Запорізької атомної електростанції. Дії ЗСУ можуть спровокувати ядерну катастрофу», – заявив Шойгу.

Додамо, що Росія майже завжди анонсує теракти, які має намір вчинити. І звичайно обвинувачує у цьому Україну, щоб зняти з себе відповідальність.

Нагадаємо, через аварію на четвертому енергоблоці окупованої Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) російські окупанти заявили, що змінять блоки в режимі гарячого зупину. Це суперечить розпорядженню Держатомрегулювання України, однак МАГАТЕ називає цей крок вимушеним та обіцяє простежити за ситуацією.