Росіяни кажуть про удар по бункеру із заступником Залужного. Реакція ЗСУ

Російські пропагандисти вигадали новий фейк

Російські пропагандисти активно поширюють фейк про те, що під час атаки на Київ ракета нібито влучила в бункер, де перебував заступник головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

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«Російські пропагандисти активно поширюють «інформацію» про нібито ураження під час ракетного обстрілу Києва бункера, де перебував заступник головнокомандувача Збройних сил України. Такі заяви є черговим фейком російської державної пропаганди, що не має нічого спільного з реальністю», – наголосили у Страткомі.

Військові порадили використовувати інформацію винятково з офіційних джерел.

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Нагадаємо, у Києві 2 січня зафіксовано падіння уламків ракет у Печерському, Оболонському, Голосіївському та Святошинському районах. За попередніми даними, є влучання на територію об’єкта цивільної інфраструктури у Подільському районі, у місті подекуди є перебої з електро- та водопостачанням. Крім того, станом на 12:40 у багатоповерховому житловому будинку Солом’янського району внаслідок ракетної атаки загинули дві людини та 49 постраждали.

Мер Києва Віталій Кличко показав пошкоджений будинок у Соломʼянському районі, де сталося загоряння внаслідок ранкової ракетної атаки.

У Харкові, за останніми даними, в результаті ракетної атаки РФ загинула 91-річна жінка, ще 53 людини отримали поранення.

Загалом, за інформацією ДСНС, станом на 17:00 2 січня в Україні внаслідок ранкового масованого ракетного удару загинули вже п’ятеро людей. Ще 127 – отримали поранення.