Удар по Києву. Що відбувається біля будинку на Солом'янці та що кажуть очевидці (фоторепортаж)

Найбільше дісталося мешканцям багатоповерхівки у Солом’янському районі столиці

Російські загарбники сьогодні масованим ракетним обстрілом завдали удару по столиці України. Внаслідок атаки, за останніми даними, в одному з будинків у Соломʼянському районі, де сталася пожежа внаслідок російської ракетної атаки, поранено щонайменше 49 осіб та відомо про двох жертв.

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Найбільше дісталося мешканцям багатоповерхівки у Солом’янському районі столиці. Саме її найбільше пошкодили окупанти своїми ракетами.

Наслідки російської атаки по багатоповерхівці в Києві усі фото: glavcom.ua

Як розповіли журналістам «Главкома» правоохоронці та рятувальники, про заселення у будинок на вулиці Кудряшова найближчим часом не йтиметься. Зокрема, у будинку жити наразі неможливо, адже в ньому відключений газ, опалення та водопостачання.

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«Газопостачання фахівці відімкнули майже відразу, щойно прибули на місце. Водопостачання в будинку також немає, вікна вибиті або тріснуті в кожній квартирі без винятку. Найменша та найбільша сума компенсацій ще невідома, її встановлюватиме комісія», – зауважують поліцейські.

У будинку відключений газ, опалення та водопостачання усі фото: glavcom.ua

Натомість мешканці будинку можуть пройти у квартири, аби забрати свої речі або домашніх тварин.

Нині, попри холод і мороз, на місці вибуху присутні кілька десятків місцевих. Більшість має де жити, проте для тих, у кого немає місця для ночівлі, небайдужі люди організували допомогу – зокрема, пропонують квартири в місті Українка, куди можна заселитися з тваринами та дітьми, а також у Борисполі та Києві.

Попри холод і мороз, на місці вибуху присутні кілька десятків місцевих усі фото: glavcom.ua

В шелтері, облаштованому в школі, яка розташована поруч із будинком, людям надають медичну допомогу, на місці з ними працюють психологи. Також організоване безкоштовне харчування та видання гуманітарних пакетів. Волонтери, які працюють із постраждалими, наголошують: ковдр та теплого одягу принесли не лише волонтери, а й місцеві, хто живе далі від зони вибуху. Проте лишається потреба в одноразовому посуді, дитячих речах та харчуванні для дітей. Ці предмети можна зносити у волонтерський штаб у школі.

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Володимир, киянин, який живе поруч із постраждалим будинком, пригадує: щойно стався приліт ракети – відразу ж побачив вогонь і почув гуркіт. Після цього полум’я почало поширюватися усім будинком.

Волонтери та небайдужі кияни, які зібралися під потрощеною багатоповерхівкою, витягли вже до сотні домашніх тварин усі фото: glavcom.ua

«Я ще встиг побачити перші секунди, як прилетіло. Мій будинок ніби струсили, а ми ж живемо далі – це не хвиля до нас дійшла, а земля аж струснулася. І після цього відразу почало горіти: спершу вогню було небагато, але перший удар розбив газову трубу. Газ почав виходити, і тоді вже клубки вогню один за одним, по всьому будинку, у квартирах почали розгорятися. Тобто розрив труби – і я чую хлопок за хлопком, квартира за квартирою загоряється… Зараз теж таке – десь якийсь найменший витік абощо – і відразу починає диміти будинок. То на п’ятому поверсі, то на другому, то на сьомому – воно й досі починає тліти», – розповідає чоловік.

В розмовах постраждалих, які дивляться, як рятувальники розбирають завали їхніх квартирах, інколи з’являється чорний гумор. У телефонних розмовах майже всі кажуть: «у нас все нормально, тільки будинок рознесли».

Станом на зараз волонтери та небайдужі кияни, які зібралися під потрощеною багатоповерхівкою, витягли вже до сотні домашніх тварин. Лариса, киянка, яка живе неподалік від поруйнованого ракетою будинку, пригадує: першими для неї стали золоті рибки в акваріумі, про яких вона почула від мешканки першого під’їзду. Той постраждав від вибуху, проте жінка з донькою лишилися цілі. Але для дитини стало потрясінням, що улюбленці, скоріш за все, загинули. Тоді жінка з кількома іншими небайдужими домовилися з рятувальниками, що ті за можливості передаватимуть їй тварин, яких знайдуть вцілілими.

Пошкоджена багатоповерхівка у Києві усі фото: glavcom.ua

«Спершу ми домовилися, що збираємо тварин, які ходять поруч. Їх відразу забирали власники – майже всі були тут. Одну кішку з контузією забрала дівчина, яка прибігла допомогти тут людям. Взагалі знаходили собак, котів, папуг, хом’яків, кількох шиншил. За останніх переживали, бо не думали, що вони переживуть такий стрес – вибух, потім холод у багатьох квартирах. Але багато хто з тварин вижив. На жаль, були й такі, яких ми досі не знайшли або знайшли мертвими. Дякую хлопцям, що вони відгукнулися й передають людям усіх тварин, яких знаходять», – розповідає киянка.

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Нині рятувально-пошукова операція триває. На місці ДСНС спільно з поліцією розбирають уламки, подекуди відводять людей у їхні квартири, аби вони змогли забрати необхідне.

Нагадаємо, у Києві 2 січня зафіксовано падіння уламків ракет у Печерському, Оболонському, Голосіївському та Святошинському районах. За попередніми даними, є влучання на територію об’єкта цивільної інфраструктури у Подільському районі, у місті подекуди є перебої з електро- та водопостачанням. Крім того, станом на 12:40 у багатоповерховому житловому будинку Солом’янського району внаслідок ракетної атаки загинули дві людини та 49 постраждали.

Мер Києва Віталій Кличко показав пошкоджений будинок у Соломʼянському районі, де сталося загоряння внаслідок ранкової ракетної атаки.