У Харкові вже понад 50 поранених внаслідок ракетного удару РФ (фото, відео)

У Харкові 53 людини постраждали від російських ракетних ударів

Ворог вдарив по Шевченківському району міста «Іскандерами»

Кількість постраждалих у Харкові в результаті ракетної атаки РФ 2 січня зросла до 53. Одна людина загинула. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російської агресії. Про це повідмила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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«Харківські рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки вранішньої ракетної атаки окупантів. Наразі вже відомо про 53 постраждалих та одну загиблу особу», – написали надзвичайники.

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Згодом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що поранення отримали 52 особи. Станом на зараз у медзакладах Харкова перебуває 27 постраждалих, з них шестеро – діти. Наразі четверо госпіталізованих дітей у легкому стані, ще одна дитина перебуває на амбулаторному лікуванні. Двоє дорослих – у вкрай важкому стані. Усім пацієнтам медики надають необхідну допомогу.

«В епіцентрі обстрілу пошкоджені близько 40 будинків, з них шість – тимчасово без опалення. На місцях працюють відповідні служби для якнайшвидшого відновлення будинків та підключення їх до опалення. Всі пошкоджені приміщення цілодобово охороняють правоохоронці», – додав Синєгубов.

Нагадаємо, сьогодні зранку Україна зазнала масованої ракетної атаки РФ. У результаті ворожих ракетних ударів по центру Харкова загинула 91-річна жінка.