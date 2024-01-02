Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Харкові вже понад 50 поранених внаслідок ракетного удару РФ (фото, відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Харкові вже понад 50 поранених внаслідок ракетного удару РФ (фото, відео)
У Харкові 53 людини постраждали від російських ракетних ударів
фото: Олег Синєгубов/Telegram

Ворог вдарив по Шевченківському району міста «Іскандерами»

Кількість постраждалих у Харкові в результаті ракетної атаки РФ 2 січня зросла до 53. Одна людина загинула. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російської агресії. Про це повідмила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

«Харківські рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки вранішньої ракетної атаки окупантів. Наразі вже відомо про 53 постраждалих та одну загиблу особу», – написали надзвичайники.

Згодом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що поранення отримали 52 особи. Станом на зараз у медзакладах Харкова перебуває 27 постраждалих, з них шестеро – діти. Наразі четверо госпіталізованих дітей у легкому стані, ще одна дитина перебуває на амбулаторному лікуванні. Двоє дорослих – у вкрай важкому стані. Усім пацієнтам медики надають необхідну допомогу.

«В епіцентрі обстрілу пошкоджені близько 40 будинків, з них шість – тимчасово без опалення. На місцях працюють відповідні служби для якнайшвидшого відновлення будинків та підключення їх до опалення. Всі пошкоджені приміщення цілодобово охороняють правоохоронці», – додав Синєгубов.

Нагадаємо, сьогодні зранку Україна зазнала масованої ракетної атаки РФ. У результаті ворожих ракетних ударів по центру Харкова загинула 91-річна жінка. 

Теги: російська ракета обстріл поранення Харків

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Причиною вибухів у Білгороді стала робота російської ППО
Міноборони визнало, що мешканці Білгорода стали жертвами російської ППО
30 грудня, 2023, 18:50
Надзвичайники та поліцейські евакуювали із пошкодженого будинку 8 осіб, передавши їх лікарям та психологам
Удар по Харкову: серед потерпілих – журналіст із Великої Британії
30 грудня, 2023, 21:25
Унаслідок атаки окупантів є пошкодження
Окупанти атакували Кіровоградщину: пошкоджені зерносховища та електропередачі
31 грудня, 2023, 15:14

Події в Україні

Масована атака на Україну: кількість загиблих зросла до п’яти
Масована атака на Україну: кількість загиблих зросла до п’яти
У Харкові вже понад 50 поранених внаслідок ракетного удару РФ (фото, відео)
У Харкові вже понад 50 поранених внаслідок ракетного удару РФ (фото, відео)
«Південь» повідомив про тактику РФ під час масштабної атаки по Україні
«Південь» повідомив про тактику РФ під час масштабної атаки по Україні
Поліція показала перші хвилини після атаки по Харкову (відео)
Поліція показала перші хвилини після атаки по Харкову (відео)
У Києві уламки ракет під час атаки РФ впали в районі посольства США
У Києві уламки ракет під час атаки РФ впали в районі посольства США
Скадовськ потребує підтримки, а не насмішок: мер міста відреагував на жарт «95 кварталу»
Скадовськ потребує підтримки, а не насмішок: мер міста відреагував на жарт «95 кварталу»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
Посол США Брінк після атаки РФ на Київ пояснила, як зупинити Путіна
33K
Чи закінчиться війна в Україні у 2024 році? Німці висловили свою думку
31K
Атака дронів на Київщину: влада повідомила про наслідки
22K
В одній із областей ширяться чутки про посилення мобілізації: влада відреагувала
16K
2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14K
Повітряна тривога тривала чотири години: 16 бомбардувальників Ту-95 атакували ракетами

Новини

Повітряна тривога тривала чотири години: 16 бомбардувальників Ту-95 атакували ракетами
Сьогодні, 09:50
За добу відбулося понад 60 боїв: на двох напрямках найгарячіше
Сьогодні, 06:59
Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 2 січня
Сьогодні, 05:12
2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
За добу ЗСУ знищили 20 баз окупантів – Генштаб
Вчора, 07:28
Росіяни знищили музей Шухевича у Львові та атакували Одесу: головне за ніч
Вчора, 06:50

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua