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Яку суму українці віддали на ЗСУ в 2023 році: Monobank назвав цифру

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Яку суму українці віддали на ЗСУ в 2023 році: Monobank назвав цифру
За рік зросла кількість тих, хто перераховує кошти на армію
фото з відкритих джерел

Сума середнього донату збільшилася до 349 грн

У 2023 році українці через популярний платіжний застосунок задонатили 27,4 млрд грн, що втричі більше, ніж минулого року. Про це повідомляє Monobank.

Згідно зі статистикою, у 2023 році кількість донатів збільшилась до 27,4 млрд, проти 8,5 млрд минулого року. 

Яку суму українці віддали на ЗСУ в 2023 році: Monobank назвав цифру фото 1

Також зростає кількість тих, хто перераховує кошти: 5,7 млн порівняно із трьома мільйонами в 2022 році.

Зазначається, що збільшилася сума середнього донату. У 2022 році він становив 258 грн, а в 2023 – 349 грн.

Нагадаємо, тема волонтерства вкрай актуальна в умовах повномасштабної війни, а допомога ЗСУ є найбільш популярним форматом волонтерства серед людей. Про це йдеться в соціологічному дослідженні Українського інституту майбутнього.

Зокрема, респонденти розповіли, яку кількість грошей у червні та липні 2023 року передали на Збройні сили України. Серед найбільш поширених відповідей:

  • 501-1000 грн (20-24%);
  • 1001-3000 грн (19-20%);
  • 301-500 грн (18%);
  • 101-300 грн (16-17%).
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Теги: українці ЗСУ гроші

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