Яку суму українці віддали на ЗСУ в 2023 році: Monobank назвав цифру
Сума середнього донату збільшилася до 349 грн
У 2023 році українці через популярний платіжний застосунок задонатили 27,4 млрд грн, що втричі більше, ніж минулого року. Про це повідомляє Monobank.
Згідно зі статистикою, у 2023 році кількість донатів збільшилась до 27,4 млрд, проти 8,5 млрд минулого року.
Також зростає кількість тих, хто перераховує кошти: 5,7 млн порівняно із трьома мільйонами в 2022 році.
Зазначається, що збільшилася сума середнього донату. У 2022 році він становив 258 грн, а в 2023 – 349 грн.
Нагадаємо, тема волонтерства вкрай актуальна в умовах повномасштабної війни, а допомога ЗСУ є найбільш популярним форматом волонтерства серед людей. Про це йдеться в соціологічному дослідженні Українського інституту майбутнього.
Зокрема, респонденти розповіли, яку кількість грошей у червні та липні 2023 року передали на Збройні сили України. Серед найбільш поширених відповідей:
- 501-1000 грн (20-24%);
- 1001-3000 грн (19-20%);
- 301-500 грн (18%);
- 101-300 грн (16-17%).
Коментарі — 0