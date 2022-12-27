Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни критикують Путіна за вибухи в тилу. Аналітики ISW назвали можливі наслідки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росіяни критикують Путіна за вибухи в тилу. Аналітики ISW назвали можливі наслідки
фото з відкритих джерел

Росія продовить використовувати ймовірні атаки на військові об'єкти в тилу, щоб закликати до ескалації дій проти України

Українські удари по військових об'єктах далеко в тилу російської території викликають невдоволення у військового експертного співтовариства РФ. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що джерела в РФ повідомили про вибухи біля авіабази Енгельс в ніч на 26 грудня, а міноборони РФ заявило, що ППО збила український дрон, який наближався до цього аеродрому на малій висоті, і що в результаті були вбиті троє російських військових. У зв'язку з цим, російські військові експерти розкритикували внутрішні можливості протиповітряної оборони і піддали сумніву дії російської влади.

Один з експертів, пов'язаний з ПВК «Вагнер», задався питанням чому російська ППО лише «чудесним чином» запобігає ударам «точно над аеродромом/військовою частиною», і зазначив, що аеродром Енгельс знаходиться в 500 км вглиб території Росії.

У свою чергу, подію прокоментував і екскомандир бойовиків на Донбасі Ігор Гіркін. Зокрема, він запитав, чому Росія дозволяє українським безпілотникам так глибоко проникати на свою територію.

Експерти Інституту зробили висновок, що в російському інформаційному просторі продовжать використовувати ймовірні атаки на військові об'єкти далеко в тилу, щоб закликати до ескалації дій проти України.

Нагадаємо, у ніч на 26 грудня Telegram-канали повідомили про вибухи на російському аеродромі в Енгельсі. Саме на цьому аеродромі базуються літаки, які запускають ракети під час масових ударів по Україні.

Площа пожежі після вибуху в Енгельсі становила 120 квадратних метрів. За попередніми даними, загинули три людини. Ще четверо було госпіталізовано.

Читайте також: Повторна атака на аеродром Енгельс. Шоковані росіяни звинувачують владу у брехні

Теги: росія окупанти Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Таких ексцесів буде багато». Банкова відреагувала на вибухи в Енгельсі
«Таких ексцесів буде багато». Банкова відреагувала на вибухи в Енгельсі
Вчора, 19:56
Вибухи на аеродромі «Енгельс»: експерт розповів, наскільки ефективними були удари
Вибухи на аеродромі «Енгельс»: експерт розповів, наскільки ефективними були удари
Вчора, 12:29
Повторна атака на аеродром «Енгельс». Відео вибуху
Повторна атака на аеродром «Енгельс». Відео вибуху
Вчора, 11:25

Події в Україні

Повторний удар по «Енгельсу». Блогер повідомив про катастрофічні наслідки
Повторний удар по «Енгельсу». Блогер повідомив про катастрофічні наслідки
Росіяни критикують Путіна за вибухи в тилу. Аналітики ISW назвали можливі наслідки
Росіяни критикують Путіна за вибухи в тилу. Аналітики ISW назвали можливі наслідки
Снайпери ЗСУ показали, як знищують окупантів поблизу Бахмута (відео)
Снайпери ЗСУ показали, як знищують окупантів поблизу Бахмута (відео)
Міноборони повідомило, що РФ робить із солдатами, які хочуть здатися в полон
Міноборони повідомило, що РФ робить із солдатами, які хочуть здатися в полон
Обстріл Харківщини та атака на Херсон: яка ситуація в регіонах
Обстріл Харківщини та атака на Херсон: яка ситуація в регіонах
Росіяни перекинули в Білорусь частину танкової армії – британська розвідка
Росіяни перекинули в Білорусь частину танкової армії – британська розвідка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
88K
Названо імена українських розвідників, які загинули поблизу кордону з РФ (фото)
76K
Рятуйте, хто може. Террористи-вагнерівці звернулися до російської влади з-під Бахмута
36K
Вибухи на аеродромі «Енгельс»: експерт розповів, наскільки ефективними були удари
18K
Помер знаменитий футболіст
13K
ЗСУ назвали ціль №1 повітряних атак Росії по Україні
12K
Скандал із призначенням сексологині послом отримав продовження у парламенті

Новини

ЗСУ знищили на Запоріжжі базу окупантів із ФСБшниками – Генштаб
Сьогодні, 06:51
Булочки Лукашенка. Яке меню у білоруських ресторанах, які замінять McDonalds
Вчора, 19:15
Бойовик «ДНР», який грабував мешканців Каховки, отримав підозру
Вчора, 17:58
ЗСУ розповіли, як Росія готується до масованих ударів
Вчора, 14:30
Мінекономіки закликає РНБО ввести санкції проти силовиків та представників ІТ-сектору Росії
Вчора, 14:12
ЗСУ назвали ціль №1 повітряних атак Росії по Україні
Вчора, 13:38

Прес-релізи

В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
23 грудня, 09:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту