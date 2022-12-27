Росіяни критикують Путіна за вибухи в тилу. Аналітики ISW назвали можливі наслідки

Росія продовить використовувати ймовірні атаки на військові об'єкти в тилу, щоб закликати до ескалації дій проти України

Українські удари по військових об'єктах далеко в тилу російської території викликають невдоволення у військового експертного співтовариства РФ. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що джерела в РФ повідомили про вибухи біля авіабази Енгельс в ніч на 26 грудня, а міноборони РФ заявило, що ППО збила український дрон, який наближався до цього аеродрому на малій висоті, і що в результаті були вбиті троє російських військових. У зв'язку з цим, російські військові експерти розкритикували внутрішні можливості протиповітряної оборони і піддали сумніву дії російської влади.

Один з експертів, пов'язаний з ПВК «Вагнер», задався питанням чому російська ППО лише «чудесним чином» запобігає ударам «точно над аеродромом/військовою частиною», і зазначив, що аеродром Енгельс знаходиться в 500 км вглиб території Росії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У свою чергу, подію прокоментував і екскомандир бойовиків на Донбасі Ігор Гіркін. Зокрема, він запитав, чому Росія дозволяє українським безпілотникам так глибоко проникати на свою територію.

Експерти Інституту зробили висновок, що в російському інформаційному просторі продовжать використовувати ймовірні атаки на військові об'єкти далеко в тилу, щоб закликати до ескалації дій проти України.

Нагадаємо, у ніч на 26 грудня Telegram-канали повідомили про вибухи на російському аеродромі в Енгельсі. Саме на цьому аеродромі базуються літаки, які запускають ракети під час масових ударів по Україні.

Площа пожежі після вибуху в Енгельсі становила 120 квадратних метрів. За попередніми даними, загинули три людини. Ще четверо було госпіталізовано.