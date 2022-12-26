Вибухи на аеродромі «Енгельс»: експерт розповів, наскільки ефективними були удари

Росія не перебазувала літаки з аеродрому Енгельс, попри те, що були заяви, що ворог перекинув стратегічні бомбардувальники на Північ

Росія так і не перебазувала літаки з аеродрому Енгельс, попри те, що були заяви про перекидання на Північ. Російське ППО погано працює й російська ядерна тріада вразлива. Про це заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в ефірі телеканалу «Еспресо».

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«Стратегія противника не змінюється. Вона має дві складові - терористичну, пов'язану з ударами по нашій критичній інфраструктурі й військову – це намагання протискатися на фронтах. Удари українськими безпілотниками по аеродрому в Енгельсі, які сталися сьогодні вночі, це продовження нашої випереджувальної тактики. Цей удар й потужна пожежа на летовищі є ознакою того, що удари безпілотниками були достатньо ефективними», – підкреслив Згурець.

За словами експерта, Росія не перебазувала літаки з аеродрому Енгельс, попри те, що були заяви, що ворог перекинув стратегічні бомбардувальники на Північ.

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Нагадаємо, у ніч на 26 грудня Telegram-канали повідомили про вибухи на російському аеродромі в Енгельсі. Саме на цьому аеродромі базуються літаки, які запускають ракети під час масових ударів по Україні.

Площа пожежі після вибуху в Енгельсі становила 120 квадратних метрів. За попередніми даними, загинули три людини. Ще четверо було госпіталізовано.