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Вибухи на аеродромі «Енгельс»: експерт розповів, наскільки ефективними були удари

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вибухи на аеродромі «Енгельс»: експерт розповів, наскільки ефективними були удари
фото: Global Look Press

Росія не перебазувала літаки з аеродрому Енгельс, попри те, що були заяви, що ворог перекинув стратегічні бомбардувальники на Північ

Росія так і не перебазувала літаки з аеродрому Енгельс, попри те, що були заяви про перекидання на Північ. Російське ППО погано працює й російська ядерна тріада вразлива. Про  це заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Стратегія противника не змінюється. Вона має дві складові - терористичну, пов'язану з ударами по нашій критичній інфраструктурі й військову – це намагання протискатися на фронтах. Удари українськими безпілотниками по аеродрому в Енгельсі, які сталися сьогодні вночі, це продовження нашої випереджувальної тактики. Цей удар й потужна пожежа на летовищі є ознакою того, що удари безпілотниками були достатньо ефективними», – підкреслив Згурець.

За словами експерта, Росія не перебазувала літаки з аеродрому Енгельс, попри те, що були заяви, що ворог перекинув стратегічні бомбардувальники на Північ.

Нагадаємо, у ніч на 26 грудня Telegram-канали повідомили про вибухи на російському аеродромі в Енгельсі. Саме на цьому аеродромі базуються літаки, які запускають ракети під час масових ударів по Україні.

Площа пожежі після вибуху в Енгельсі становила 120 квадратних метрів. За попередніми даними, загинули три людини. Ще четверо було госпіталізовано.

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Теги: пожежа росія Telegram ворог аеродром росіяни вибух війна

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