Повторна атака на аеродром «Енгельс». Відео вибуху

Російська влада стверджує, що по об'єкту було завдано удару за допомогою безпілотника

У мережі з’явилося відео нічних вибухів на російському військовому аеродромі «Енгельс-2», що у Саратовській області. На оприлюднених кадрах з камер спостереження, встановлених у цьому районі, видно, як в результаті прильоту по авіабазі на її території відбувається потужний вибух.

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Російська влада стверджує, що по об'єкту було завдано удару за допомогою безпілотника.

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За наявною інформацією, внаслідок вибуху загинуло троє військових. Інформації про масштаби пошкоджень поки що не надходило.

Нагадаємо, у ніч на 26 грудня Telegram-канали повідомили про вибухи на російському аеродромі в Енгельсі. Саме на цьому аеродромі базуються літаки, які запускають ракети під час масових ударів по Україні.

Площа пожежі після вибуху в Енгельсі становила 120 квадратних метрів. За попередніми даними, загинули три людини. Ще четверо було госпіталізовано.

Раніше повідомлялося, на аеродромі в Саратовській області зранку 5 грудня безпілотник упав на злітно-посадковій смузі аеробази «Энгельс-1». Пошкоджень зазнали два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Щонайменше двоє вояків РФ отримали поранення, їх госпіталізували.