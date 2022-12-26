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Повторна атака на аеродром «Енгельс». Відео вибуху

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Повторна атака на аеродром «Енгельс». Відео вибуху
фото скріншот відео

Російська влада стверджує, що по об'єкту було завдано удару за допомогою безпілотника

У мережі з’явилося відео нічних вибухів на російському військовому аеродромі «Енгельс-2», що у Саратовській області. На оприлюднених кадрах з камер спостереження, встановлених у цьому районі, видно, як в результаті прильоту по авіабазі на її території відбувається потужний вибух.

Російська влада стверджує, що по об'єкту було завдано удару за допомогою безпілотника.

За наявною інформацією, внаслідок вибуху загинуло троє військових. Інформації про масштаби пошкоджень поки що не надходило.

Нагадаємо, у ніч на 26 грудня Telegram-канали повідомили про вибухи на російському аеродромі в Енгельсі. Саме на цьому аеродромі базуються літаки, які запускають ракети під час масових ударів по Україні.

Площа пожежі після вибуху в Енгельсі становила 120 квадратних метрів. За попередніми даними, загинули три людини. Ще четверо було госпіталізовано.

Раніше повідомлялося, на аеродромі в Саратовській області зранку 5 грудня безпілотник упав на злітно-посадковій смузі аеробази «Энгельс-1». Пошкоджень зазнали два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Щонайменше двоє вояків РФ отримали поранення, їх госпіталізували. 

 

Теги: вибух Telegram влада поранення відео аеродром

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