«Таких ексцесів буде багато». Банкова відреагувала на вибухи в Енгельсі

Подоляк: «Наразі РФ не здатна розв'язувати власні проблеми»

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував вибухи на аеродромі в Енгельсі. Про це він сказав в ефірі «24 каналу».

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«Ці всі ексцеси в Росії є наслідками війни, як такої. Ці ексцеси не є модельованими. Вони не контролюються Росією. Це говорить про втрату керованості вертикаллю», – сказав Подоляк.

Подоляк зазначив, що кількість таких ексцесів в Росії зростає і це буде продовжуватися. Він наголосив, що українські військові знищують все, що стосується російських окупантів, на міжнародно визнаних територіях України, адже мають на це юридичне право. Проте все, що відбувається на військових об'єктах в Росії – це наслідки війни та втрати керованості процесами.

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Радник Офісу президента також зазначив, що наразі РФ не здатна розв'язувати власні проблеми, адже не є технологічною державою, а іноземні спеціалісти відмовляють у консультації. Це й призводить до різних проблем.

Нагадаємо, у ніч на 26 грудня Telegram-канали повідомили про вибухи на російському аеродромі в Енгельсі. Саме на цьому аеродромі базуються літаки, які запускають ракети під час масових ударів по Україні.

Площа пожежі після вибуху в Енгельсі становила 120 квадратних метрів. За попередніми даними, загинули три людини. Ще четверо було госпіталізовано.