Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Таких ексцесів буде багато». Банкова відреагувала на вибухи в Енгельсі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Таких ексцесів буде багато». Банкова відреагувала на вибухи в Енгельсі
фото ілюстративне

Подоляк: «Наразі РФ не здатна розв'язувати власні проблеми»

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував вибухи на аеродромі в Енгельсі. Про це він сказав в ефірі «24 каналу».

«Ці всі ексцеси в Росії є наслідками війни, як такої. Ці ексцеси не є модельованими. Вони не контролюються Росією. Це говорить про втрату керованості вертикаллю», – сказав Подоляк.

Подоляк зазначив, що кількість таких ексцесів в Росії зростає і це буде продовжуватися. Він наголосив, що українські військові знищують все, що стосується російських окупантів, на міжнародно визнаних територіях України, адже мають на це юридичне право. Проте все, що відбувається на військових об'єктах в Росії – це наслідки війни та втрати керованості процесами.

Радник Офісу президента також зазначив, що наразі РФ не здатна розв'язувати власні проблеми, адже не є технологічною державою, а іноземні спеціалісти відмовляють у консультації. Це й призводить до різних проблем.

Нагадаємо, у ніч на 26 грудня Telegram-канали повідомили про вибухи на російському аеродромі в Енгельсі. Саме на цьому аеродромі базуються літаки, які запускають ракети під час масових ударів по Україні.

Площа пожежі після вибуху в Енгельсі становила 120 квадратних метрів. За попередніми даними, загинули три людини. Ще четверо було госпіталізовано.

Читайте також: Повторна атака на аеродром Енгельс. Шоковані росіяни звинувачують владу у брехні

Теги: війна росія окупанти Україна Михайло Подоляк

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибухи на аеродромі «Енгельс»: експерт розповів, наскільки ефективними були удари
Вибухи на аеродромі «Енгельс»: експерт розповів, наскільки ефективними були удари
Сьогодні, 12:29
Роман Зозуля очікує на офіційну інформацію щодо вибухів в Енгельсі
«Русня, що з лицем?»: український футболіст відреагував на вибухи в Енгельсі
Сьогодні, 12:17
Повторна атака на аеродром «Енгельс». Відео вибуху
Повторна атака на аеродром «Енгельс». Відео вибуху
Сьогодні, 11:25

Події в Україні

«Таких ексцесів буде багато». Банкова відреагувала на вибухи в Енгельсі
«Таких ексцесів буде багато». Банкова відреагувала на вибухи в Енгельсі
У госпіталях на Луганщині перебувають сотні «вагнерівців» – Генштаб
У госпіталях на Луганщині перебувають сотні «вагнерівців» – Генштаб
Оголошено 20 переможців Радіодиктанту національної єдності
Оголошено 20 переможців Радіодиктанту національної єдності
Росіяни вкотре змінили командувача західного округу – розвідка
Росіяни вкотре змінили командувача західного округу – розвідка
На Запоріжжі окупанти розшукують патріотично налаштованих українців – Генштаб
На Запоріжжі окупанти розшукують патріотично налаштованих українців – Генштаб
Очільник СБУ часів Януковича став головою окупаційної спецслужби Херсонщини
Очільник СБУ часів Януковича став головою окупаційної спецслужби Херсонщини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
144K
Зеленський оголосив про масштабну поразку Росії
60K
Чого чекати від окупантів найближчим часом: прогноз Арестовича
33K
Рятуйте, хто може. Террористи-вагнерівці звернулися до російської влади з-під Бахмута
14K
Вибухи на аеродромі «Енгельс»: експерт розповів, наскільки ефективними були удари
13K
Повторна атака на аеродром Енгельс. Шоковані росіяни звинувачують владу у брехні
12K
Повітряні сили прокоментували вибухи на аеродромі «Енгельс»

Новини

Булочки Лукашенка. Яке меню у білоруських ресторанах, які замінять McDonalds
Сьогодні, 19:15
Бойовик «ДНР», який грабував мешканців Каховки, отримав підозру
Сьогодні, 17:58
ЗСУ розповіли, як Росія готується до масованих ударів
Сьогодні, 14:30
Мінекономіки закликає РНБО ввести санкції проти силовиків та представників ІТ-сектору Росії
Сьогодні, 14:12
ЗСУ назвали ціль №1 повітряних атак Росії по Україні
Сьогодні, 13:38
НБУ створив мережу банків, які працюватимуть у разі блекауту
Сьогодні, 13:25

Прес-релізи

В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
23 грудня, 09:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту