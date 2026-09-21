Зеленський озвучив Росії нову пропозицію стосовно мирних переговорів

Президент також наголосив, що не вважає завершення війни сценарієм, у якому обидві сторони можуть говорити про «перемогу»

Президент готовий перейти до дипломатичного процесу за умови безумовного припинення вогню

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова припинити бойові дії без попередніх умов і перейти до переговорів із Росією. За його словами, після встановлення режиму припинення вогню сторони можуть перейти до дипломатичного врегулювання. Про це Зеленський сказав в інтерв’ю CBC News, повідомляє «Главком».

«Якщо росіяни готові до припинення вогню – так, без умов, просто припинення вогню і переговори», – заявив глава держави.

Зеленський зазначив, що Україна готова зупинитися на нинішній лінії фронту, якщо Росія погодиться на припинення вогню. Після цього, за його словами, сторони можуть перейти до дипломатичного процесу для пошуку шляхів завершення війни.

Президент також наголосив, що не вважає завершення війни сценарієм, у якому обидві сторони можуть говорити про «перемогу». За його словами, після масштабних людських втрат найважливішим результатом має стати припинення війни.

«Найважливіша перемога для всіх – не лише для України, Росії, а для всіх, для світу – це мир, зупинка цієї війни», – сказав Зеленський.

Водночас глава держави не відкидає подальших переговорів із російською стороною. Він заявляв, що дипломатичний трек залишається одним із головних напрямів роботи України, а відновлення переговорного процесу є важливим для досягнення миру.

Окремо Україна раніше пропонувала Росії домовитися про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Зеленський заявляв, що Київ готовий до такого перемир’я, якщо РФ також припинить атаки на українські енергетичні об’єкти.

Варто нагадати, що президент США Дональд Трамп заявив, що війна проти України завдала Росії серйозних проблем із нафтопереробною промисловістю.