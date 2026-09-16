Росія вдарила по центру Кропивницького: є постраждалі

Унаслідок атаки пошкоджено приватні будинки, дитячий садок та автомобіль

Російські війська у середу, 16 вересня, завдали удару по центральній частині Кропивницького. Унаслідок атаки постраждали четверо людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

За його словами, трьох постраждалих доправили до медичних закладів. Ще одна жінка від госпіталізації відмовилася. «Станом на зараз відомо про чотирьох постраждалих. Трьом з них надають допомогу в медичних закладах. Одна жінка від госпіталізації відмовилась», – повідомив Райкович.

Внаслідок російського удару також зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. Зокрема, постраждали кілька приватних будинків, дитячий садок та автомобіль.

Очільник області зазначив, що ситуацію продовжують відстежувати. Інформація про наслідки російської атаки уточнюється.

Нагадаємо, 16 вересня російські війська також атакували Київ безпілотниками. Один із дронів влучив у склад у Святошинському районі столиці. Згодом у студії «Квартал 95» повідомили, що внаслідок удару було знищено склад із реквізитом компанії.

За даними студії, разом із приміщенням було втрачено велику кількість декорацій, костюмів та інших речей, які використовувалися протягом багатьох років роботи.