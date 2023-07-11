Росіяни накрили вогнем Херсон, є поранені

На місцях працюють рятувальники та медики

Сьогодні, 11 липня, російські загарбники накрили вогнем житлові квартали Херсона. Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

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«На цю хвилину відомо про влучання в гуманітарний штаб та щонайменше пʼять житлових будинків. У місцях обстрілів сталися пожежі», – зазначив голова ОВА.

Прокудін уточнив, що на місцях працюють рятувальники та медики. «Попередньо, двоє людей дістали поранення, один з них перебуває в тяжкому стані», – йдеться у повідомленні.

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Раніше влада Херсона повідомила, що у найближчі години ймовірний російський обстріл залізничного вокзалу міста.

Триває 503-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. РФ продовжує вести загарбницьку війну. Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень.