Обстріл Первомайського: стало відомо, чим атакували окупанти

Одна десятимісячна дитина зараз перебуває в реанімації

Сьогодні, 4 липня, російські окупанти вдарили по Первомайському Харківській області ракетою «Іскандер». Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

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«Згідно з нашими даними та висновками підрозділів ДСНС, наших правоохоронців, це була ракета типу «Іскандер», – заявив чиновник.

За словами голови ОВА, окупанти били по житловому району і жодних промислових та військових об'єктів біля місця удару немає. Синєгубов додав, що станом на зараз відомо про 35 поранених, серед яких 10 дітей. «Одна десятимісячна дитина зараз перебуває в реанімації», – розповів глава ОВА.

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Він уточнив, що внаслідок атаки пошкоджено дев'ять багатоповерхівок.

Як повідомлялося, у місті Первомайський Харківської області 4 липня пролунав вибух, після якого сталася пожежа, пошкоджені автомобілі та житлові будинки. За попередньою інформацією, обстріл було здійснено фугасним снарядом