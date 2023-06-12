Окупанти вбили вагітну жінку, яка рятувала дідуся та бабусю з Херсонщини

У липні жінці мало виповнитись 33 роки

Під час евакуації з Голої Пристані Херсонської області від ворожих обстрілів загинула місцева мешканка Тетяна Гришко. Жінка була вагітною. Про це на сторінці у Facebook написали її одногрупники та знайомі.

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Тетяна, рятуючи бабусю із дідусем від повені, потрапила під обстріл військами країни-агресорки.

«Тетяна була вагітною і мала багато мрій на майбутнє. Хочу памʼятати тебе завжди усміхненою із дзвінким сміхом», – написала її одногрупниця Софія Лабунець.

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«З нею загинула її ненароджена донечка. За що ви її вбили, росіяни? За що вбили її ненароджену дитину?» – йдеться у дописі колеги Ольги Супрун.

Подруга Тетяни Гришко Вероніка Чепурна зазначила, що в липні загиблій мало виповнитись 33 роки.

«Ми вчились з тобою разом, будували плани на майбутнє. Ти була щира, добра, чуйна дівчина. Чудовим перукарем, майстром своєї справи. Світла тобі памʼять…», – написала жінка.

Раніше повідомлялося, що окупанти відкрили вогонь у спину цивільним, які на човні евакуювалися з лівого берега Херсонщини. Троє мирних людей загинули, ще десятеро дістали поранення, зокрема двоє правоохоронців.

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Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, яка за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Каховську ГЕС повністю зруйновано – станція відновленню не підлягає. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на $1 млрд, не рахуючи витрат на відновлення греблі й затоплених територій.

До слова, у результаті підриву Каховської ГЕС втрачено понад третину води з Каховського водосховища, а Кримський півострів тепер можуть спіткати проблеми з доступом до прісної води.