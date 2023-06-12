Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Окупанти вбили вагітну жінку, яка рятувала дідуся та бабусю з Херсонщини

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Окупанти вбили вагітну жінку, яка рятувала дідуся та бабусю з Херсонщини
Тетяна потрапила під обстріл військами країни-агресорки
фото з відкритих джерел

У липні жінці мало виповнитись 33 роки

Під час евакуації з Голої Пристані Херсонської області від ворожих обстрілів загинула місцева мешканка Тетяна Гришко. Жінка була вагітною. Про це на сторінці у Facebook написали її одногрупники та знайомі.

Тетяна, рятуючи бабусю із дідусем від повені, потрапила під обстріл військами країни-агресорки.

«Тетяна була вагітною і мала багато мрій на майбутнє. Хочу памʼятати тебе завжди усміхненою із дзвінким сміхом», – написала її одногрупниця Софія Лабунець.

«З нею загинула її ненароджена донечка. За що ви її вбили, росіяни? За що вбили її ненароджену дитину?» – йдеться у дописі колеги Ольги Супрун.

Подруга Тетяни Гришко Вероніка Чепурна зазначила, що в липні загиблій мало виповнитись 33 роки.

«Ми вчились з тобою разом, будували плани на майбутнє. Ти була щира, добра, чуйна дівчина. Чудовим перукарем, майстром своєї справи. Світла тобі памʼять…», – написала жінка.

Раніше повідомлялося, що окупанти відкрили вогонь у спину цивільним, які на човні евакуювалися з лівого берега Херсонщини. Троє мирних людей загинули, ще десятеро дістали поранення, зокрема двоє правоохоронців.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, яка за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Каховську ГЕС повністю зруйновано – станція відновленню не підлягає. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на $1 млрд, не рахуючи витрат на відновлення греблі й затоплених територій. 

До слова, у результаті підриву Каховської ГЕС втрачено понад третину води з Каховського водосховища, а Кримський півострів тепер можуть спіткати проблеми з доступом до прісної води

Читайте також: 

Теги: окупанти обстріл росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ще трохи провалів на фронтах – і Путіна теж почнуть гризти
У Росії починається смута?
10 червня, 08:59
Російський диктатор зазнав фіаско
Як Путін втратив свою першу «українську мрію»
19 травня, 15:18
Російський корабель «Іван Хурс». Фото з дрона
Якщо удар по кораблю «Іван Хурс» наш, ЗСУ можуть брати приціл на носії «Калібрів»
27 травня, 07:35
Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС
Реакція українського спорту на підрив росіянами Каховської ГЕС
6 червня, 19:05
Якщо Незалежність Балтійських республік та України була зрозуміла, то державний суверенітет Росії від Союзу мав дивний вигляд
Дивне свято – День Росії агресор
9 червня, 21:00
Ракети С-300, С-400 летять по балістичній траєкторії, тому потрібні засоби, які можуть їх знищити
Чому ЗСУ вночі не змогли збити всі ворожі цілі: роз’яснення Повітряних сил
26 травня, 10:37
За добу вдалося повернути світло для понад 64 тисяч споживачів
В Україні частково знеструмлені сім областей: деталі від Міненерго
3 червня, 11:59
Олешки майже повністю під водою
Катастрофа на Каховській ГЕС: жінка з дитиною чекає на порятунок на даху (відео)
7 червня, 11:13
Херсон після знищення Каховської ГЕС
Катастрофа на Херсонщині: названо площу підтоплення і середній рівень води
8 червня, 08:38

Суспільство

Розпочався Петрів піст: традиції, заборони та харчування
Розпочався Петрів піст: традиції, заборони та харчування
Окупанти вбили вагітну жінку, яка рятувала дідуся та бабусю з Херсонщини
Окупанти вбили вагітну жінку, яка рятувала дідуся та бабусю з Херсонщини
Шлюб після смерті. Чому дівчина загиблого Героя України Да Вінчі пішла судитися
Шлюб після смерті. Чому дівчина загиблого Героя України Да Вінчі пішла судитися
Хвилина мовчання: згадаймо дизайнерку ландшафтів та громадську активістку Ірину Цвілу
Хвилина мовчання: згадаймо дизайнерку ландшафтів та громадську активістку Ірину Цвілу
Міндовкілля знайшло вихід для контролю екологічної ситуації в постраждалих регіонах
Міндовкілля знайшло вихід для контролю екологічної ситуації в постраждалих регіонах
Безкоштовна медична допомога за кордоном для українців: в яких країнах можна отримати
Безкоштовна медична допомога за кордоном для українців: в яких країнах можна отримати

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
59K
У Московській церкві вважають, що трагедія на Каховській ГЕС сталася через їхнє виселення з Лаври
40K
Бійці «Азову» взяли у полон снайпера з підрозділу «Шторм-Z»
28K
«Далі буде»: розвідка оприлюднила загадкове відео з Будановим
23K
Український наступ. «Бої спочатку будуть складнішими, потім стане легше»
20K
«Помовчіть, щоб не вибачатися». Звернення до українців, у яких «все пропало»
19K
Підрив Каховської ГЕС: оновлені дані про жертв та наслідки

Новини

Зеленський та Дуда провели розмову, вибухи у Харкові: головне за ніч
Сьогодні, 07:52
Під Бахмутом окупанти намагалися просунутися і зазнали значних втрат – Генштаб
Сьогодні, 06:28
Місцями дощі та грози: синоптики дали прогноз погоди на 12 червня
Сьогодні, 05:17
ЗСУ успішно атакували позиції росіян під Авдіївкою – ISW
Сьогодні, 04:10
12 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:31
Нові санкції від Канади проти РФ, масштабні пожежі у Казахстані: головне за ніч
Вчора, 07:33

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту