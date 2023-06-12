Депутати ініціюють відставку Стефанчука після скандальних фото із Ківаловим

Під заявою вже є вісім підписів

Низка народних депутатів України підписали заяву про відкликання Руслана Стефанчука з посади Голови Верховної Ради. Причиною стало його спільне скандальне фото із ексрегіоналом та колишнім главою ЦВК Сергієм Ківаловим. Про це повідомив парламентар Олексій Гончаренко.

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Депутат не зазначив, де саме було зроблене фото, але очевидно йдеться про захід, на якому були присутні обидва політики і судячи зі спільних фото, вони доволі дружньо спілкувалися.

«Гончаренко, Фріз, Геращенко, Синютка, Саврасов, Яценко, Арʼєв та Разумков вже підписались про відкликання Стефанчука з посади Голови Верховної Ради. Нагадаю процедуру. Я отримав підписні листи. Далі ми маємо зібрати 150 підписів. Після цього питання про відкликання Стефанчука буде винесене на голосування в залу. І після звільнення, Стефанчук зможе піти до Ківалова і проводити там всі потрібні конференції», – написав Гончаренко.

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Нардеп зазначив, що під заявою вже є вісім підписів. «Закликаю всіх депутатів приєднатись. Рада не працює. Стефанчук блокує роботу і перешкоджає діяльності народних депутатів. Такий голова нам не потрібен», – додав Гончаренко.

Нагадаємо, раніше Стефанчук заявив, що українська влада активно працює над рядом рішень, пов'язаних з ініціативою щодо повернення доплат військовослужбовцям.

Як повідомлялося, поки в Україні йде війна, екснардеп Сергій Ківалов перебуває в Дубаї. Додамо, що Ківалов залишив «Партію регіонів» у липні 2014 року, після краху режиму Януковича.