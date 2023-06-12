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Депутати ініціюють відставку Стефанчука після скандальних фото із Ківаловим

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Депутати ініціюють відставку Стефанчука після скандальних фото із Ківаловим
Стефанчук і Ківалов брали участь у спільному заході
фото: Олексій Гончаренко/Телеграм

Під заявою вже є вісім підписів

Низка народних депутатів України підписали заяву про відкликання Руслана Стефанчука з посади Голови Верховної Ради. Причиною стало його спільне скандальне фото із ексрегіоналом та колишнім главою ЦВК Сергієм Ківаловим. Про це повідомив парламентар Олексій Гончаренко.

Депутат не зазначив, де саме було зроблене фото, але очевидно йдеться про захід, на якому були присутні обидва політики і судячи зі спільних фото, вони доволі дружньо спілкувалися.

Депутати ініціюють відставку Стефанчука після скандальних фото із Ківаловим фото 1

«Гончаренко, Фріз, Геращенко, Синютка, Саврасов, Яценко, Арʼєв та Разумков вже підписались про відкликання Стефанчука з посади Голови Верховної Ради. Нагадаю процедуру. Я отримав підписні листи. Далі ми маємо зібрати 150 підписів. Після цього питання про відкликання Стефанчука буде винесене на голосування в залу. І після звільнення,  Стефанчук зможе піти до Ківалова і проводити там всі потрібні конференції», – написав Гончаренко.

Депутати ініціюють відставку Стефанчука після скандальних фото із Ківаловим фото 2

Нардеп зазначив, що під заявою вже є вісім підписів. «Закликаю всіх депутатів приєднатись. Рада не працює. Стефанчук блокує роботу і перешкоджає діяльності народних депутатів. Такий голова нам не потрібен», – додав Гончаренко.

Депутати ініціюють відставку Стефанчука після скандальних фото із Ківаловим фото 3

Нагадаємо, раніше Стефанчук заявив, що українська влада активно працює над рядом рішень, пов'язаних з ініціативою щодо повернення доплат військовослужбовцям.

Як повідомлялося, поки в Україні йде війна, екснардеп Сергій Ківалов перебуває в Дубаї. Додамо, що Ківалов залишив «Партію регіонів» у липні 2014 року, після краху режиму Януковича.

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Теги: Олексій Гончаренко влада Руслан Стефанчук Сергій Ківалов звільнення

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