РФ обстріляла «Пункт незламності» у Херсоні, штурмує Білогорівку: ситуація в регіонах

На Харківщині хлопчик 13 років знайшов на власному подвір'ї вибуховий пристрій

Внаслідок ворожого обстрілу Білозерки загинула 71-річна жінка

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Чернігівщина

За добу – вісім обстрілів, із мінометів та артилерії, Новгород-Сіверський, Корюківський та Чернігівський райони. Без жертв та руйнувань.

Сумщина

Вночі та вранці ворог здійснив три обстріли. Зафіксовано чотири вибухи. Обстрілів зазнали Середино-Будська та Шалигинська громади. Без наслідків.

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Вчора протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 74 вибухи. Обстрілів зазнали Краснопільська, Миропільська, Білопільська громади. Краснопільська громада: в результаті одного з обстрілів пошкоджено 3 приватні домоволодіння, приватний автомобіль, гараж.

Запорізька область

Минулої доби в області загинули двоє цивільних – у Новоданилівці 66-річна жінка, а у Малій Токмачці – 66-річний чоловік. З Оріхова до медичного закладу евакуювали 52-річну жінку, яка отримала поранення.

Ворог хаотично бив по 16 населених пунктах. Вночі обласний центр двічі атаковано із БПЛА, а ракетний удар прийшовся по відкритій території. По Левадному та Новадарівці здійснив 7 обстрілів з РСЗВ. 56 артилерійських ударів прийшлося по території прифронтових міст і сіл: Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Червоному, Чарівному, Малинівці, Степногірську.

Додався 31 зруйнований об'єкт житлового фонду.

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Дніпропетровщина

Вночі агресор цілив по містах та селах Нікопольщини. Цього разу у Нікополь прилетіли снаряди з важкої артилерії. Люди неушкоджені. Наслідки атаки уточнюються.

Харківщина

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Кислівка та Берестове. Ворог обстріляв м. Вовчанськ Чугуївського району.

У с. Чернещина Ізюмського району на території сільськогосподарського підприємства трактор підірвався на невстановленому вибуховому пристрої. Тракторист отримав легкі поранення, госпіталізації не потребував.

Сьогодні вночі у смт. Панютине Лозівського району хлопчик 13 років знайшов на власному подвір'ї вибуховий пристрій (ймовірно гранату), взяв його до рук, після чого відбувся вибух. Госпіталізований з пораненнями.

Луганщина

Противник знову намагався влаштувати штурм у напрямку Білогорівки, але під тиском Сил оборони вимушений був відступити. За минулу добу під вогонь з боку росіян потрапило Невське. За добу противник здійснив 130 обстрілів (611 снарядів).

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Донеччина

Ворог здійснив 20 обстрілів населених пунктів області: авіаудари, «НКРС», «КАБ-250», РСЗВ «ГРАД», артилерія. Під вогонь російських окупаційних військ потрапили 9 населених пунктів: Авдіївка, Курахове, смт Велика Новосілка, с.Богоявленка,

с.Времівка, с.Ласточкине, с.Нескучне, с.Новоукраїнка, Костянтинівка. Пошкоджено два житлових будинки та два складських приміщення. За добу на Донеччині: двоє поранених.

Миколаївщина

Вночі силами протиповітряної оборони над Миколаєвом знищено БпЛА типу «Shahed-136». Падінням уламків спричинено займання відкритої території площею та покрівлі житлового будинку. Пожежа була оперативно ліквідована підрозділами ГУ ДСНС у Миколаївській області. Постраждалих немає. Вчора вдень ворог завдавав мінометні удари по акваторії Очаківської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 72 обстріли (434 снаряди), з них по м. Херсон – три артилерійських обстріли (вісім снарядів).

Російські військові поцілили у райони 28 населених пунктів області; пункт видачі гуманітарної допомоги, медичний та освітній заклад у Херсоні.

Внаслідок ворожого обстрілу Білозерки загинула 71-річна жінка. Також постраждали 20-річний хлопець та 74-річна жінка. Пошкоджено щонайменше дванадцять житлових будинків.

Окупанти обстріляли «Пункт незламності» у Херсоні. Терористи вдарили по місцю, куди мирні люди прийшли, аби отримати гуманітарну допомогу. Двоє містян загинули, ще двоє – знаходяться в лікарні у стані середньої тяжкості. Всього через російську агресію три людини загинули, четверо дістали поранення.

Триває 492-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі РФ завдала чергового ракетно-авіаційного удару – застосувала іранські ударні дрони Shahed та зенітні керовані ракети з С-300. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Крім того, минулої доби противник застосував шість зенітних керованих ракет із С-300 по об’єктах цивільної інфраструктури міст Запоріжжя та Чугуїв.