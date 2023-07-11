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Влада Херсона терміново звернулася до жителів міста

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Влада Херсона терміново звернулася до жителів міста
У найближчі години росіяни можуть атакувати Херсон
фото з відкритих джерел

Мешканців міста попереджають про ймовірний обстріл залізничного вокзалу 

Російські загарбники у найближчі години можуть здійснити обстріл залізничного вокзалу Херсона. Про це повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram.

«Херсон, у найближчі години ймовірний російський обстріл залізничного вокзалу», – зазначив він.

За словами Прокудіна, з цієї причини не варто виходити на вулицю без потреби.

Нагадаємо, Російські окупанти завдали удари по місту Берислав Херсонської області. В результаті обстрілу постраждала одна людина.

В результаті обстрілу один зі снарядів влучив поблизу місцевої лікарні, через що постраждав директор медзакладу. 45-річний чоловік отримав контузію. Йому оперативно надали допомогу. Наразі його життю та здоровʼю нічого не загрожує.

Триває 503-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. РФ продовжує вести загарбницьку війну. Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень.

Теги: окупанти обстріл Херсон чоловік вокзал

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