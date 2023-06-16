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На Київщині зросла кількість постраждалих через ракетний удар

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
На Київщині зросла кількість постраждалих через ракетний удар
Всім пораненим надали медичну допомогу
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Поранення отримали шість осіб, серед них – одна дитина

Київській області сьогодні, 16 червня, через падіння уламків російських ракет постраждали шестеро людей. Про це повідомив голова Київської ОДА Руслан Кравченко.

«На жаль, внаслідок падіння уламків в одному з населених пунктів області поранення отримали шість осіб, серед них – одна дитина», – написав Кравченко.

Він уточнив, що один з постраждалих – водій автотранспорту, який отримав поранення під час перевезення хліба. Всім пораненим наразі надають медичну допомогу.

Через атаку росіян було зруйновано три приватні будинки, 13 будинків потребують капітального ремонту. Ще 15 будинків та дві будівлі мають незначні пошкодження. Усім власникам будинків обіцяють надати необхідну допомогу.

Кравченко додав, що внаслідок падіння уламків почалися пожежі, їх уже локалізували.

Нагадаємо, сили ППО під час масованої атаки по Києву сьогодні, 16 червня, збили 12 ракет– шість «Калібрів» та шість «Кинджалів». Також ППО «приземлила» два БПЛА. 

Як повідомлялося, станом на 11:05 в Україні була оголошено повітряна тривога. Як повідомляли Повітряні сили, росіяни випустили крилаті ракети «Калібр» з Чорного моря.

Зазначимо, сьогодні, 16 червня, до Києва з офіційним візитом прибув президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса. Президент Південно-Африканської республіки Сіріл Рамафоса вирушив до України з Польщі для переговорів з українським колегою Володимиром Зеленським щодо мирного врегулювання російської агресії. 

Теги: поранення Київщина обстріл

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