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США відреагували на обстріл Києва під час візиту африканських лідерів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
США відреагували на обстріл Києва під час візиту африканських лідерів
Ентоні Блінкен
фото з відкритих джерел

Блінкен: «Я б відзначив жахливу іронію того факту, що поки вони були в Києві, на українську столицю посипалося ще більше російських ракет»

Те, що РФ обстріляла Київ під час візиту делегації з Африки, є проявом жахливої іронії. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, пише «Укрінформ».

Як пояснив американський посадовець, жахливою іронією дії РФ є саме тому, що представники країн Африки приїхали просувати мирні ідеї щодо врегулювання російсько-української війни.

«Я б відзначив жахливу іронію того факту, що поки вони були в Києві, на українську столицю посипалося ще більше російських ракет», – зазначив Блінкен.

Він також зауважив, що США підтримують мирні ініціативи інших країн, однак лише ті, що мають на меті встановлення стійкого миру.

«Але, як і у випадку з багатьма країнами, ми хочемо переконатися, що ніхто не підливає масла у вогонь, який розпалює Росія», – додав держсекретар США.

Нагадаємо, 16 червня до Києва з офіційним візитом прибув президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса. Він вирушив до України з Польщі для переговорів з українським колегою Володимиром Зеленським щодо мирного врегулювання російської агресії. Однак під час цього візиту, об 11:05, в Україні була оголошено повітряна тривога. Росіяни випустили крилаті ракети «Калібр» із Чорного моря. 

Під час цієї ракетної атаки на Київ представники африканської делегації на чолі з президентом ПАР Сирілом Рамафосою, які перебували з візитом в українській столиці, вирішили тимчасово сховатися в бомбосховищі в одному з готелів.

Як повідомлялося, сили протиповітряної оборони під час масованої атаки по Києву 16 червня збили 12 ракет – шість «Калібрів» та шість «Кинджалів». Також ППО «приземлила» два БПЛА.

Теги: обстріл США Київ росія Африка

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