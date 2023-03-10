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Росіяни накрили з «Ураганів» Костянтинівку, є поранені (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни накрили з «Ураганів» Костянтинівку, є поранені (фото)
Внаслідок атаки троє чоловіків і четверо жінок отримали тілесні ушкодження
фото: Офіс Генпрокурора

Пошкоджено або повністю зруйновано близько 14 приватних будинків

Сьогодні, 10 березня, росіяни обстріляли Костянтинівку Донецької області, внаслідок чого поранення отримали вісім людей. Відомо, що окупанти накрили місто з «Урагану» та ракетами С-300. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За попередніми даними, обстріли велись з зенітно-ракетного комплексу С-300 та реактивної системи залпового вогню «Ураган».

«Внаслідок атаки троє чоловіків і четверо жінок отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Також осколкового поранення зазнав 53-річний водій маршрутного таксі», – йдеться в повідомленні.

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Крім того, пошкоджено або повністю зруйновано близько 14 приватних будинків, дев’ять автомобілів, газову трубу, гаражі, господарські споруди та об’єкти цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, розпочалася 380-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Минулої доби Російська Федерація завдала чергового масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури нашої держави та будинках цивільного населення. Загалом протягом минулої доби противник здійснив пуск 95 ракет різного базування.

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Теги: таксі окупанти прокурор водій місто ураган населення поранення росіяни Донеччина обстріл

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