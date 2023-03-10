Скільки ракет випустила Росія 9 березня? Генштаб повідомив подробиці

Розпочалася 380-а доба російського широкомасштабного вторгнення

Минулої доби Російська Федерація завдала чергового масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури нашої держави та будинках цивільного населення. Загалом протягом минулої доби противник здійснив пуск 95 ракет різного базування. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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Наші захисники знищили 34 ворожі ракети. Також противник завдав 31 авіаційного удару, зокрема, використав вісім БпЛА типу Шахед-136, половину яких збито. Здійснив 65 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України.

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Противник не полишає спроб оточити місто Бахмут. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили на них 102 атаки загарбників.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Росія зберігає військову присутність на території Білорусі, проте формування наступальних угруповань не виявлено. Водночас противник продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Курської області. Протягом минулої доби ворог обстріляв з артилерії Єліне Чернігівської області; Середина-Буда і Атинське – Сумської та Козача Лопань, Стрілеча, Красне, Вовчанськ і Бологівка на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник намагається покращити тактичне положення. Обстріляв, зокрема, Новомлинськ, Дворічну, Гряниківку, Западне, Кислівку, Крохмальне і Берестове Харківської області; Невське, Діброву і Червонопопівку на Луганщині, а також Роздолівку Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмові дії міста Бахмут. Наші захисники відбили численні атаки в районах Залізнянського, Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута та Іванівського. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Васюківка, Залізнянське, Міньківка, Дубово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Курдюмівка, Озарянівка та Майорськ.

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На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії неподалік населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Водяне, Сєверне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка та Вугледар Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали Авдіївка, Водяне, Первомайське, Георгіївка, Невельське, Красногорівка, Побєда, Вугледар, Пречистівка та Нескучне.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Времівка, Новосілка та Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка і Кам’янське – Запорізької, а також Михайлівка та Херсон.

Безчинства росіян на окупованих територіях

Вже вкотре російські загарбники, аби дискредитувати Сили оборони України, чинять злочинні дії на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. Цього разу мінометного обстрілу окупантів зазнали жителі міста Олешки.

У Рубіжному Луганської області ворог розміщує особовий склад у житлових кварталах, прикриваючись мирним населенням. Військовослужбовці окупаційних військ розселяються на першому та другому поверхах, а вище залишають проживати цивільних людей.

Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу на вогневій позиції.

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Підрозділи ракетних військ і артилерії в той же час уразили пункт управління, шість районів зосередження особового складу противника, два логістичні центри, три склади боєприпасів, шість станцій радіоелектронної боротьби та два засоби ППО на вогневій позиції.