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Росія намагалася атакувати АЕС? Хмельниччина під прицілом ворога чотири дні поспіль

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Росія намагалася атакувати АЕС? Хмельниччина під прицілом ворога чотири дні поспіль
На території Хмельницької області в місті Нетішин розташована Хмельницька АЕС
фото з відкритих джерел

Славута й Нетішин постраждали внаслідок збиття безпілотників

Адміністрація міста Славута у Хмельницькій області підтвердила пошкодження внаслідок російського удару безпілотниками. Крім того, пошкодження є в Нетішині, де розташована Хмельницька АЕС. Постраждали 16 людей, обʼєкт критичної інфраструктури, а також житлові будинки. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Варто зауважити, що на території Хмельницької області в місті Нетішин, яке атакували росіяни, розташована Хмельницька АЕС. На електростанції працює два ядерних реактори. Основне призначення станції – покриття дефіциту електричних потужностей в західному регіоні України. Хмельницька АЕС щорік виробляє понад 15% електроенергії від загального виробництва АЕС України. Сьогодні серед пріоритетів діяльності Хмельницької АЕС – добудова третього та четвертого блоків. Їх почали споруджувати ще за радянських часів, проте через проголошення мораторію роботи було призупинено.

Будівництво Хмельницької АЕС розпочали у 1981 році, а запрацювала станція у 1987-му
Будівництво Хмельницької АЕС розпочали у 1981 році, а запрацювала станція у 1987-му
фото з відкритих джерел
Хмельницька АЕС розташована у центральній частині Західної України на межі трьох областей – Хмельницької, Рівненської та Тернопільської
Хмельницька АЕС розташована у центральній частині Західної України на межі трьох областей – Хмельницької, Рівненської та Тернопільської
фото: скрін з мапи

У ніч на 25 жовтня окупанти запустили по Україні дрони-камікадзе Shahed-136, які пролетіли над територією центральних регіонів і прямували у напрямку Хмельницької області. Вибухи під час повітряної тривоги чули в кількох областях України, зокрема й на Хмельниччині. Мешканці області зазначають, що такої масової атаки безпілотниками ще не було.

У Хмельницькій області спрацювало ППО, про це заявили у Хмельницькій ОВА. Водночас про повітряні удари повідомили в місті Славута Хмельницької області. Міський голова Василь Сидор вказав, що у населеному пункті є пошкодження від російського обстрілу. Також він зазначив, що 25 жовтня не працюватимуть навчальні заклади.

Наразі відомо, що внаслідок падіння уламків БПЛА у Славуті пошкоджено 11 багатоквартирних та дев'ять приватних будинків, два навчальні заклади, адмінбудівля, крамниця й автомобілі. 16 людей отримали поранення і звернулися до медиків по допомогу. Також у містах Славута та Нетішин вибуховою хвилею пошкоджені приміщення пожежно-рятувальних частин та будівля відділу поліції. 

Окупанти атакували Хмельниччину
Окупанти атакували Хмельниччину
фото: МВС України

Зазначимо, Росія атакує Хмельниччину четверту добу поспіль. Попередніми днями окупанти також атакували область: у громадах жителі чули звуки вибухів. Місцева влада дякувала силам ППО за якісну роботу. Про постраждалих і руйнування не повідомлялося.

Як відомо, цієї ночі уламки ворожих дронів пошкодили об'єкт критичної інфраструктури на Хмельниччині.

Теги: Хмельниччина Хмельницька АЕС безпілотник

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